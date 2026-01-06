Editorial: La urgente necesidad de hacer una nueva Gendarmería

La crisis que se vive en las cárceles de nuestro país es profunda. Es difícil poder comprender la realidad al interior de los centros penitenciarios. No vamos a tocar el hacinamiento severo, el desborde de los servicios básicos, las condiciones insalubres, sino que debemos terminar con la operación en su interior de verdaderas oficinas criminales.

Hoy, desde el interior de las cárceles chilenas, usando tecnología, los delincuentes supuestamente privados de libertad lideran muchas veces de mejor manera sus organizaciones criminales. Hoy, nuestros centros penitenciarios en muchos casos superan el 140% de su capacidad, esto impide un buen control en su interior lo que se suma a la verdadera red de corrupción existente en Gendarmería, que quedó al descubierto con la denominada operación Apocalipsis.

Son muy básicos los requisitos que se exigen hoy para ser parte de Gendarmería. En temas educacionales, por ejemplo, solo se solicita haber aprobado al menos segundo año de Educación Media. Se sabe además que quienes ingresan a esta institución son perfiles socioeconómico bajos. Nadie sueña con ser un gendarme. La verdad que nuestros jóvenes, entre los 18 y 25 años, muchas veces ingresan a la institución como única opción, cuando ya no se les dio ningún tipo de otra oportunidad, por eso no es extraño ni sorprendente ver a 47 profesionales de esta institución metido en tramas de sobornos y corrupción. Es solo una parte, hay muchos otros que ni siquiera han sido investigados.

Otra realidad que viven los integrantes de la institución es su relación con las drogas. Muchos quienes han sido parte de Gendarmería, y que se han apartado de la institución, quedaron dependientes de la droga. Los largos turnos de trabajos, las pésimas condiciones laborales y la relación constante con las mismas bandas criminales son el nexo perfecto para hacer caer a ellos en este círculo vicioso.

Por eso es tan relevante el cambio que debe tener la institución. El Presidente Gabriel Boric anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional para separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de Gendarmería de Chile.

Con esta modificación, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio del ramo, mientras que las competencias de reinserción quedarán a cargo de una nueva institución bajo el alero del Ministerio de Justicia.

Es muy importante que el apoyo a esta reforma sea transversal, de todo el espectro político. La base del crimen organizado esta en nuestras cárceles. Ya estamos claros que Gendarmería no es apto para el cuidado de ellos, menos para la reinserción social. Hoy es urgente, antes de incluso construir nuevas cárceles, que podamos darle un nuevo cuerpo institucional a Gendarmería. Sin eso, tendremos en la cuna de la delincuencia la creación de nuevas organizaciones criminales. Hoy, más que nunca, hay que cambiar Gendarmería tal y cuál como la conocemos.