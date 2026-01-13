Editorial: La región de Valparaíso no aguanta un Kast tipo Boric en los próximos 4 años

Hace unos días estuvo de visita en la Región el Presidente Gabriel Boric haciendo una ronda ya habitual en los últimos años, pero de concreto nada. Estamos ad-portas del inicio de un nuevo Gobierno de 4 años, y como Región de Valparaíso debemos estar atentos de cómo vamos avanzar realmente de la mano de José Antonio Kast, porque lo cierto que un nuevo Presidente de la manera que fue Boric con nuestra zona, la región no aguanta.

Lo primero que debemos preguntarnos como región es cuál es nuestra prioridad en inversión. Nuestra región tiene dos grandes problemas: el primero de vivienda, y el segundo de conectividad. Tenemos el campamento más grande de Chile, y seguimos con una de las tareas pendientes de reconstruir Viña del Mar y Quilpué.

Pero también hay una deuda pendiente de más de 30 años, es nuestra conectividad con Santiago vía tren. Durante años hemos escuchado distintos proyectos y trazados para una iniciativa que no solo urge, sino que además nos daría un impulso extraordinario en materia de inversión.

Inversión inmobiliaria con nuevos proyectos habitacionales. Inversión en mano de obra con la construcción del proyecto, y un aumento de la plusvalía, además de darle un segundo aire al terminal portuario de Valparaíso, que podría tener una evacuación mucho más fluida con una conexión ferroviaria 24/7, y no solo de noche como lo es actualmente.

Perfectamente el tren podría llegar a Curauma o al Zeal. El mejor trazado y más rápido es por Casablanca. No olvidemos que si se trata de costos, hubo un consorcio internacional que colocaba toda la inversión sin un peso del Estado.

¿Será capaz José Antonio Kast de concretar este ansiado proyecto? No sacamos nada con bajar los índices de delincuencia, o bien tener hasta una nueva cárcel en la región sino concretamos inversión. Es fundamental que el nuevo Gobierno apenas elija a sus ministros y delegados presidenciales ponga en marcha un plan de prioridades regionales para poder saber a qué nos vamos a enfrentar en los próximos 4 años.

Atentos quedamos al master plan para nuestras 38 comunas. ¿Creceremos con Kast o tendremos un nuevo Boric? Estamos esperando la respuesta. Un Kast estilo Boric, nuestra región no lo resiste.