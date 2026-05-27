Editorial: La preocupante y alarmante omisión del Ministro Quiroz, el recuerdo de la colusión de los pollos y el desastre del Kandinsky

Las últimas horas han sido las peores para el ministro estrella del gobierno de José Antonio Kast. Nos referimos al hombre que ha tenido el protagonismo de los primeros 100 días del mandato del líder de Republicanos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La revelación de una preocupante y alarmante omisión que realizó el ministro de Hacienda en su declaración de intereses y patrimonio nos hizo recordar, en forma instantánea, el pasado más oscuro del hombre con más poder de este gobierno y del ideólogo de la llamada Ley Miscelánea que espera ser discutida en el Senado.

La omisión se debe a que el ministro Quiroz dejó en blanco, sin llenar, el apartado de su declaración de intereses y patrimonio denominado “Otras potenciales fuentes de conflicto de intereses”, espacio que precisamente busca transparentar situaciones que, sin constituir necesariamente una ilegalidad, pueden afectar la confianza pública o generar dudas sobre la imparcialidad de una autoridad, es textual lo revelado por El Mostrador.

Lo que no dijo el ministro Quiroz, es que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de la empresa Quiroz y Puelma Arquitectos, uno de los estudios más grandes e influyentes de nuestra región de Valparaíso, con relación directa con las inmobiliarias. De hecho, esta empresa mantiene vínculos históricos con grandes constructoras, desarrollando proyectos comerciales, residenciales y corporativos, siendo uno de los más conocidos el del edificio Kandinsky de Viña del Mar, el mismo que sufrió las consecuencias de un socavón en el sector de las dunas.

Es tan grave y sospechosa esta omisión, porque justamente el proyecto de Ley Miscelánea ideado por el ministro Quiroz incluye una serie de medidas que impactan de lleno al negocio inmobiliario y de la construcción. Aquí es donde surge la exención transitoria del IVA para las nuevas viviendas, la iniciativa que busca incentivos tributarios a la inversión inmobiliaria, la flexibilización de permisos y estrategias para acelerar proyectos de construcción; todas iniciativas que forman parte central del denominado plan económico que quiere impulsar Quiroz.

Esta omisión y claro conflicto de intereses nos deben encender las alarmas, sobre todo cuando el propio Fondo Monetario Internacional nos dice que en el plan del ministro Quiroz hay riesgos fiscales y que este plan exige un mayor ajuste. El FMI advierte, sobre todo, de las exenciones. Lo mismo sucede con el Consejo Fiscal Autónomo, que también advierte del recorte tributario que pretende hacer Quiroz a las grandes empresas y de unas proyecciones de crecimiento que no están garantizadas con esta idea.

No podemos evitar recordar que este mismo ministro que quiere hacer ajustes que el Consejo Fiscal Autónomo ni el Fondo Monetario Internacional avalan; el mismo ministro al que ahora se le olvidó comentar que su hermano sería uno de los mayores beneficiados con esta ley que se espera se apruebe, es el mismo creador del modelo de estimación que posteriormente fue utilizado por las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo para controlar la oferta y repartirse el mercado en la llamada ‘’Colusión de los Pollos'', que tanto daño le provocó a los consumidores chilenos.

¿Podemos estar tranquilos con Quiroz?, ¿De verdad no diremos nada y dejaremos que todo avance como una verdadera aplanadora en el Congreso? Habría sido menos sospechoso no haber dejado en blanco aquella declaración de intereses; ahora, para los mal pensados, ¡TODO CALZA POLLO! ... ¿O no?