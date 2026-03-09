Editorial: La obsesión del “Teniente” Pardo: Regina Brito la delegada que pone en jaque el “ser y parecer” de Kast

Este próximo miércoles a eso del mediodía asumirá oficialmente como Presidente de nuestro país José Antonio Kast, transformándose así en el tercer mandato de derecha desde el regreso a la democracia, y en el segundo mandatario del sector tras Sebastián Piñera.

Junto con él asumirán los Ministros, y por supuesto los delegados presidenciales regionales, representantes de la máxima autoridad en cada región del país. Desde un inicio se comenzó a hablar de los balances y de los cuoteos políticos. Para nadie es un misterio que ciertos nombramientos justamente responden a eso, como el de Ximena Rincón en Energía o el de Francisco Undurraga en Cultura, sin embargo, se le ha bajado el perfil.

Pero así como existen los cuoteos en los ministerios y en los partidos políticos, en la región existen los cuoteos políticos de los parlamentarios. Cada diputado o senador tiene una cuota de poder. Están los candidatos que quiere, por ejemplo, el diputado Luis Fernando Sánchez, los que desea Chiara Barchiesi o el mismo Arturo Squella, que no necesariamente son los mismos, conocidas son las pugnas internas.

Pero también están las “obsesiones” de cada parlamentario, como la que sufre el hoy denominado “Teniente Pardo” en relación al ex presidente de la Archi, y quien ha intentado por todos los lados, al menos, quedarse con dos cupos. El primero, poner a como dé lugar a Rosario Pérez en la Seremi de Gobierno, la misma que ve los famosos proyectos del fondo de medios que benefician regularmente a emisoras, y a Regina Brito, su eterna colaboradora, también trabajadora del municipio de Villa Alemana y del ahora electo Senador Longton en el Congreso como delegada de la provincia de Quillota.

En el caso de Brito, lo concreto es que nadie la quiere más que Pardo y Longton. El segundo más por no hacerse problema con el “Teniente” que otra cosa, sin embargo, la sola nominación de la actual concejal de Quillota pondría en jaque el “ser y parecer” de José Antonio Kast.

¿Quién más que Brito representa lo que más se critica en la política actual? Pituto, cero meritocracia, compromiso político, antecedentes de informes de contraloría y hasta una supuesta relación con personajes involucrados en el caso Procultura son los antecedentes que complicarían al propio Gobierno sí es nominada. No olvidemos que Brito sería la representante de Kast en la Provincia de Quillota.

¿De verdad Teniente no hay ningún otro soldado que pueda hacerlo mejor? Una cosa es la obsesión que parece haber acá, y otra cosa es la razón, pero que no deja de llamar la atención. Es un interesante “gallito político” este que veremos. De ser ratificada Regina Brito como delegada presidencial de Quillota será, sin duda, la mayor inconsecuencia para la primera línea política del Presidente Kast. ¿Se acuerdan cuando Valenzuela habló de parásitos de la política? Interesante el desafío para ver si la representante presidencial será y parecerá, o solo parecerá. A lo menos el Estado se ahorrará el teléfono de la nueva delegada. La municipalidad de Quillota ya desembolsó casi dos millones por el que tiene ahora la obsesión del Teniente Pardo.