Editorial: El legado y tarea que nos deja Francisco Chahuán tras 20 años en el parlamento: Pensemos prospectivamente en la región

Este 10 de marzo del 2026, uno de los hombres con mayor identificación con nuestra Región de Valparaíso deja de ser parlamentario. Si bien tiene tan solo 54 años, su trayectoria política comenzó por allá en el año 2005 cuando fue electo diputado por el antiguo distrito 14 que abarcaba las comunas de Viña del Mar y Concón, nos referimos a Francisco Chahuán.

“Pancho”, como lo conocen sus cercanos, es un hombre totalmente hiperkinético y así también lo fue en 20 años como parlamentario que hoy llegan a su fin, primero como diputado y luego como Senador. Nunca ha perdido una elección, es una verdadera máquina, en la última elección en que participó por la región destrozó a la UDI y logró arrastrar a un Senador, toda una odisea en el escenario actual. Antes había dejado en el camino a Joaquín Lavín. Por lejos superó la marca de muchos históricos de la derecha como Sergio Romero, solo hay que ver la gran cantidad de proyectos de ley que tuvieron su mano, y qué hablar de la espectacular bibliografía de la cual es autor.

Pero quizás el mayor legado de Chahuán será habernos hablado de prospectiva. Una disciplina estratégica que utiliza métodos científicos para analizar, explorar y anticipar futuros posibles y deseables, permitiendo la toma de decisiones informadas en el presente. Se centra en construir escenarios a mediano y largo plazo (ejemplo 20 años) para anticipar cambios en política, economía o tecnología.

Hoy, la prospectiva es necesaria en la vida misma, en una empresa, en una familia, en una ciudad, en un país y, por supuesto, en una región. Debemos saber anticiparnos y preparar nuestro futuro, y en eso el hoy ex Senador Francisco Chahuán es un verdadero experto en la materia, donde cursa una Maestría en Prospectiva Estratégica en FLACSO. En la última entrevista como parlamentario cedida a un medio de comunicación, de la cual nos sentimos honrados que nos haya elegido a nosotros como Puranoticia.cl, él fue enfático en decir que “los futuros no llegan por arte de magia. Los futuros se construyen. Y básicamente es cómo logramos construir futuros deseables".

Necesitamos mirar nuestra Región de Valparaíso al 2050, y para eso necesitamos sentarnos a conversar. Es primordial el diálogo para que tengamos éxito en prospectar. No se trata de tirar ideas al aire, se trata de armar el futuro, y para eso el liderazgo de Chahuán es vital y relevante, independiente de cualquier futuro político que él pueda tener.

Nuestra Región de Valparaíso tiene anhelos. Un tren rápido a Santiago, un verdadero avance y expansión portuaria, una conexión real y rápida entre el Puerto seco de Los Andes con Ventanas. La ampliación de este último puerto. La conexión de Los Andes con Mendoza. Chahuán incluso nos adelantó cómo justamente nuestra vecina ciudad trasandina se transformará en una fuente minera de proporciones al aprobarse más de 30 proyectos de extracción minera. Sumemos a eso el Aeropuerto de Concón, nuestra conectividad interna. Pero necesitamos prospectar y mirarnos como región.