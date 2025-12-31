Editorial: La “ley pareja no es dura”: Lo que esperamos de la noche y la bohemia viñamarina

La clausura del conocido local Manda ubicado en Reñaca a 24 horas del año nuevo, junto al decomiso de gran cantidad de alcohol que se pretendía vender en la vía pública en plena celebración de fin de año, se deben interpretar como el esfuerzo que hace la autoridad municipal de la Ciudad Jardín por hacer cumplir la ley.

La administración de Macarena Ripamonti ha hecho incansables esfuerzos para poder contar con más dotación policial por ejemplo, en los próximos meses esperamos tener al fin un circuito de cámaras de televigilancia a la altura de la principal capital del turismo y la recreación de nuestra zona central, no obstante estos esfuerzos de aplicar la ley deben ser parejos, para todos, y no solo para algunos.

La noche viñamarina que se vive en el plan de la ciudad y se extiende hasta Reñaca, muestra demasiados vacíos que con la oscuridad de la noche, y pasada la una de la madrugada, parece muchas veces que se transforma en un pueblo sin ley. No es un misterio que muchos locales con patentes de restaurant se transforman en verdaderas discotecas con baile, música con alto volumen y eso cuesta hacerlo convivir con vecinos que, con toda razón, buscan a esas horas de la noche dormir, y es que esa paz se siente violentada justamente con el constante ruido ambiente que rompe la tranquilidad a quienes no quieren ser parte del carrete nocturno, es molesto.

¿Cómo se hace para que quienes desean bailar y dormir puedan convivir? De muchas maneras. Haciendo cambios al plan regulador que permita que existan patentes de cabaret o discotecas, o bien haciendo cumplir la ley para todos por igual.

Si contamos los locales en donde realmente uno puede ir a bailar en la noche nos encontramos con no más de dos que cumplen realmente con este requisito. Los demás no. Pero ¿por qué siguen existiendo y funcionando? Porque la autoridad, hasta ahora, lo ha permitido. Se sabe cuales son, quienes son sus dueños, que contactos tienen con altos personeros de la comuna. Acá el lobby sirve, se pagan favores, hacen vista gorda. Pero ¿por qué no hacer cumplir la ley para todos?

Existe un compromiso de la autoridad de tener tolerancia cero para quienes no cumplan la ley. Es ahora la propia comunidad la que debe denunciar, pero también es la misma autoridad que debe poner en la balanza cuánto nos puede afectar no tener más locales que cumplan con lo que la ley pide para que puedan ser una alternativa nocturna. La vida nocturna para una ciudad turística debe ser parte relevante de su estructura. ¿Qué cambios se deben hacer?

Lo importante ahora es que la ley se cumpla para todos por igual. Que no existan favoritismos y que podamos tener certeza que no hay una persecución contra alguien en particular, o que exista vista gorda para otros. De ser así en las próximas noches deberían pasar dos cosas: Por un lado, ver nuevas clausuras de locales, o por otro, que en Viña del Mar, y sobre todo en Reñaca, ya no habrá donde ir a bailar, porque simplemente la ley no permite que existan locales para ello. Veremos cuál es el desenlace, estaremos atentos para contarlo.