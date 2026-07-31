Editorial: La insensatez de Juan Carlos Klenner: un seremi de Educación que está de relleno en el gabinete

Cuesta entender el criterio de la máxima autoridad que representa al Ministerio de Educación en la región a la hora de tomar decisiones que cuiden y protejan a nuestros estudiantes, sobre todo a los de educación parvularia y básica.

Entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana de este viernes, en la mayoría de las comunas de nuestra región, la lluvia era incesante y el viento superaba los 70 kilómetros por hora en sectores costeros. De hecho, en ese lapso se produjeron caídas de árboles que generaron cortes de electricidad que afectaron a cerca de 30 mil hogares, explotó un generador en una estación del metro que suspendió el servicio normal entre Limache y la estación Puerto, y la visibilidad era mínima en muchos sectores, sin contar con que a esa hora la escasez de locomoción colectiva era mayor que la de un día normal.

Sin embargo, Juan Carlos Klenner, seremi de Educación, pretendía que los niños y niñas llegaran de forma normal a sus colegios. Lo peor es que hoy los informes climatológicos son cada vez más precisos, lo que nos permite saber efectivamente, con al menos 24 horas de anticipación, lo que va a pasar en las próximas horas. En todos los medios pudimos observar cómo se advirtió que la mayor cantidad de agua caería, efectivamente, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana de este viernes.

La total desconexión de este seremi —que todo parece indicar vino a rellenar un puesto en el gabinete— se suma a la ocasión en que, en pleno sistema frontal, suspendió las clases a las 7:30 de la mañana; es decir, media hora antes del ingreso y cuando prácticamente los profesores y estudiantes ya habían salido de sus hogares.

La realidad que se vivió este viernes en nuestros colegios y jardines fue una sola: alto ausentismo escolar, salas vacías, profesores que no podían realizar sus clases e incluso muchos establecimientos que a media mañana llamaban a los apoderados para que retiraran a los alumnos.

A las autoridades las medimos por sus actos en casos extremos, y este es un caso extremo para un seremi de Educación. Nadie puede dudar de la trayectoria de este profesor de Historia que ocupa un puesto en el que una de sus facultades es, justamente, evaluar la suspensión de clases ante situaciones de riesgo para profesores y estudiantes.

Pero Klenner no es ‘’clever’’: no dialoga con los alcaldes, no pide opinión, no tiene voz, no tiene carácter y no es sensato. En el fondo, solo parece el relleno de un gabinete que, en general, ha demostrado con creces que está haciendo la pega y que ha enfrentado este invierno de manera óptima. Sus pares en Desarrollo Social, Salud, Transportes o en la propia Vocería han estado a la par del desempeño del delegado presidencial. Sin embargo, un punto negro sin duda es Klenner: un hombre sin peso en una cartera demasiado relevante como para dejarla en manos de alguien que ha ocupado más cargos políticos que horas de aula como profesor. Lo más probable es que su mayor logro sea ser amigo de un parlamentario republicano. Uno muy alto y de lentes, que le consiguió el puesto.