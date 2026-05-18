Editorial: La importancia del Aeropuerto de Concón: No solo gana la región, se nos abre un nuevo mercado

No podemos quedarnos impávidos tras conocer las declaraciones que nos entregó el gobernador Rodrigo Mundaca con relación al futuro inmediato del Aeropuerto Internacional de Concón o el Aeródromo Torquemada. La máxima autoridad regional, durante el espacio La Entrevista de Puranoticia.cl, nos reveló detalles de una conversación que sostuvo con el ministro de Obras Públicas, quien le confidenció que “encajonaría” el proyecto de remodelación del recinto aéreo ubicado en nuestra región.

“Él me dijo que iba a encajonar el aeropuerto. Me dijo: ‘¿Sabe qué, gobernador Mundaca? Yo voy a encajonar el aeropuerto’. Así tal cual. Y yo le pregunté entonces: ‘Oiga, ministro: ¿qué es encajonar?’. Y me dijo ‘‘voy a meter el aeropuerto en el cajón’’. Ya le dije lo que me dijo. La interpretación es libre. Quiere decir que no es prioridad (para el Gobierno)”, sostuvo el gobernador.

Esta pésima noticia, nos deja en una compleja posición para los próximos cinco años con relación al turismo en nuestra región. Nuestra zona, que tiene diversos atributos económicos para explotar, como lo son la agricultura, la minería y la pesca, también debe ver en el mercado del turismo una opción de ingresos y fuentes laborales no solo para la época estival, sino para todo el año.

El valle de Casablanca, el de San Felipe junto al de Petorca, sumados a las características ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, la nieve de Portillo o bien la ruta gastronómica de Concón y Olmué, son atractivos que se deben explotar no solo tres meses al año, sino en toda época. Es aquí donde el Aeropuerto de Concón es un pilar estratégico indispensable.

En invierno, el paso Los Libertadores pasa cerrado en incontables ocasiones. Contar con una línea directa con Mendoza vía aérea nos abriría una importante posibilidad de generación de ingresos en el mercado turístico en los meses de invierno que hoy nuestra región no posee. Sumada a ello, la buscada reactivación económica y del empleo en nuestra región se estancará sin este proyecto en carpeta.

La inversión y puesta en marcha de este aeropuerto proyecta transportar hasta 500 mil pasajeros anuales en la primera década, lo que se traducirá en una fuerte dinamización del comercio, la hotelería, la gastronomía y la creación de nuevos puestos de trabajo ligados a servicios aeroportuarios. Junto con eso, este terminal aéreo se perfila como un complemento estratégico y de contingencia para la zona central, integrando la región al corredor bioceánico y facilitando operaciones de carga y apoyo a la industria marítima-portuaria.

El que no se concrete esta inversión de 43 millones de dólares es un golpe demoledor para el desarrollo regional. No podemos dejar que quede en un cajón. Hoy más que nunca debemos levantarnos como un solo ente regional para exigirle a este Gobierno dar continuidad al Aeropuerto de Concón.

Entendemos que desde La Moneda no se conozca la zona, que les falte calle, que estén en una burbuja y que nos intenten contar metáforas, pero no vamos a permitir que se nos arrebate un proyecto por el cual nuestra región, independiente del color político de sus autoridades, ha trabajado por años y cuyo aporte no está puesto en duda.

La región no solo lo necesita, sino que va a crecer, va a desarrollar empleo y se hará más grande con esta inversión. Necesitamos el aeropuerto en Concón, no permitamos que quede en el cajón de Kast.