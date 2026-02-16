Editorial: La desesperante desconexión de Gabriel Boric con la Región de Valparaíso

Si ha habido un Presidente que ha sido pésimo para nuestra región en los últimos 35 años, ese es Gabriel Boric. Con todo el respeto que la máxima autoridad nos merece a quienes podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus políticas, lo cierto es que el actual mandatario, y el más joven que ha llegado a La Moneda, no hizo nada por esta región, pero literal, nada y lo que es peor, cuando se le necesitó simplemente dejó abandonados a los miles de damnificados de los incendios de Viña del Mar y Quilpué.

El relato de Gabriel Boric con la región es malo por esencia. Con una falta de respeto al “territorio” que llama poderosamente la atención. Sin ir más lejos, este lunes mientras se refirió a los incendios habló del siniestro del pasado viernes, pero es tanta su desconexión, que, para él, el incendio ocurrió entre Limache y Olmué, cuando fue entre Limache y Concón. Incluso dijo que había hablado con ambos alcaldes, en referencia al de Olmué.

Sin ningún tipo de vergüenza, el Presidente Gabriel Boric no ha sido capaz de pedirle perdón a los habitantes de nuestras comunas afectadas por el megaincendio, que han pasado dos inviernos sin sus casas, cuando fue él mismo quien prometió lo contrario.

El propio Presidente anunció con bombos y platillos un supuesto Tren de Valparaíso a Santiago, que ni siquiera él sabe por dónde va a pasar. A Boric jamás le interesó nuestra región. En sus 4 años de Gobierno, lo más cercano que estuvo fue cada vez que venía al Cerro Castillo.

No solo rompió por completo su relación con Jorge Sharp por ejemplo en Valparaíso, sino que en Viña del Mar nunca pudo generar un nexo con Macarena Ripamonti. Inclusive el propio Boric creemos jamás se olvidará lo que la alcaldesa le dijo en el propio Sausalito cuando Viña estaba en cenizas en plena catástrofe.

El propio Gobernador Rodrigo Mundaca en entrevista con nuestro medio tampoco fue capaz de defender su gestión, y pese a que dijo que no se atrevía a afirmar si era el peor mandatario de los últimos años para nuestra región, sí reconoció que “ha sido un presidente ausente en materia regional”.

A su juicio, el gobierno “se farrió la descentralización” y desaprovechó la oportunidad histórica de fortalecer a las regiones. “Las autoridades no escuchan a los territorios. Algunos ministros piensan que los territorios pueden seguir siendo zonas de pastoreo permanente”, dijo Mundaca.

Cuando uno revisa el legado de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera o Michelle Bachelet en nuestra región, se nos vienen obras emblemáticas como los Hospitales de Quillota y Marga Marga. El camino de La Pólvora en el Puerto de Valparaíso, el soterramiento de la línea férrea en Viña del Mar, el Parque Barón, la inauguración del Troncal Sur, el mejoramiento de la Ruta 68. Todas obras que fueron empujadas por uno de los últimos presidentes. Y de Gabriel Boric, nada. No olvidaremos que el más joven de los Presidentes de Chile simplemente nos olvidó, prometió y no cumplió. Mucho ruido y pocas nueces.