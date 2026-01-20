Editorial: La debilidad histórica de la derecha: Desconfiar de los de derecha

Con ansias se esperaba el anuncio del primer gabinete del electo Presidente José Antonio Kast. Y la verdad que cada vez cuesta más guardar los nombres. Las filtraciones, las señales o la misma ansiedad nos fueron colocando los nombres hace semanas. Primero fue Hacienda, luego Vivienda, Interior. Con sorpresa vimos también como a pesar que, durante al menos los últimos 15 meses, vimos a Kast hablando de seguridad no había claridad en nombrar a su Ministra o Ministro. De hecho, el nombre de la ex Fiscal Trinidad Steinert para muchos es como una especie de crema pastelera o manjar de esta torta del gabinete, o sea un relleno, sin embargo, para otros puede resultar una verdadera sorpresa. A lo menos será un enigma.

Este gabinete nos recuerda mucho al que formó Sebastián Piñera en su primer gobierno. Mucho técnico, poco político. ¿Por qué la derecha cuando llega al poder desconfía de los mismos de derecha?

Pablo Longueira es claro en decir que esto es una debilidad histórica, y todo parece indicar que lo es. Cuando asumió Piñera su primer gobierno, debemos recordar que era la primera vez que la derecha gobernaría desde el regreso a la democracia. Se esperaba que estuvieran todas las miradas políticas en ese primer gabinete, pero no fue así. Es verdad que muchos de los históricos estaban en el Senado. Cuando se dio cuenta de ese error Piñera igual los fue a buscar, ahí salieron Andrés Chadwick, Cecilia Pérez, Juan Andrés Fontaine y el mismo Longueira.

¿Por qué Kast repite la formula entonces? Es raro. Se ve que ha existido una presión enorme de los partidos, y eso se puede oler. El solo hecho de intentar colocar a Francisco Undurraga como Ministro de Cultura es la demostración de un pequeño cuoteo. Es como Ximena Rincón en Energía. De partida, ambos han sido críticos de nuestro próximo Presidente en el pasado. El propio Undurraga se cuestionó lo siguiente: “¿Le vamos a entregar el país al señor Kast con el riesgo de que su intransigencia y su polarización nos lleve a una situación tan lamentable como la de octubre de 2019?” Y qué decir de Ximena Rincón que literal le dijo: “Ultrón”, “vendehúmo” y “auspiciador de la tortura”.

¿Esos serán las ministras y ministros de José Antonio Kast? Bueno, lo cierto es que parte un primer tiempo que será observado paso a paso. Movimiento a movimiento. No sabemos qué tan libre fue Kast para elegir a los suyos. Tarde o temprano, antes que termine su Gobierno, Rodolfo Carter renunciará al Senado y asumirá como Ministro de Seguridad. Tarde o temprano inclusive el mismo partido Republicano, con Arturo Squella a la cabeza, tendrá más protagonismo en este cuidado gabinete cuya única condicionante para integrarlo parece haber sido pasar por las aulas de la Universidad Católica. Más pronto que tarde a Iván Poduje se le escaparán los enanos para el monte y tendrán que ir a buscar el criterio a los llamados “aliados” políticos. ¿Quién fue el ministro que logró la mejor reconstrucción de este país tras una catástrofe? El nombre estaba claro, será el mismo que reemplace al panelista de Sin Filtros.

No se entiende como se pasan meses hablando de seguridad y se improvisa tanto. No se entiende cuando se habla de equipo, coalición y quedan afuera justamente aquellos. El gabinete de Kast es menos de lo que se esperaba. Quizás justamente la elección de estos nombres bajen las expectativas creadas en este Gobierno. Al menos en seguridad y vivienda no veremos el milagro.