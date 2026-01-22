Editorial: Iván Poduje: Definitivamente el “Ministro Yogurt”

Fue Pablo Longueira quien instauró el concepto de “ministros yogures”, en referencia a nombres de algunos personajes nombrados en el gabinete de José Antonio Kast. Si bien el ex senador y ex ministro no quiso dar nombres de quiénes serían los señalados con “fecha de vencimiento”, desde esta tribuna nos atrevemos a decir que uno será sin duda Iván Poduje.

No puede ser un ministro más yogurt nuestro querido Iván. Realmente su incapacidad del manejo de la cautela inclusive sorprende. Una vez ya nombrado Ministro y ratificado por el propio Kast su nivel de soberbia en la interna sobrepasa todo límite y solo deja de manifiesto que tan grande como es él, profesionalmente y de tamaño, es su ego.

La postal de Iván en la presentación oficial de los ministros está para un análisis. Su cara, sus muecas, su posterior vídeo en redes. Sin duda un hombre feliz. Inclusive, en la interna y fiel a su estilo, y quizás parte de su delirio de persecución, se burló de la supuesta “campañita” que siente que este medio tiene contra él.

Pero Iván, como tengo la certeza que nos lees y eres el fan número dos, porque el uno lo tiene “Carlita”, solo podemos decir que sentados esperaremos la fecha de vencimiento.

Nadie puede poner en duda la capacidad profesional tras este arquitecto. Es de lujo. Y si fuera por currículum la verdad que cuesta buscar alguien que conozca más de vivienda y urbanismo en Chile. Pero como todo en la vida, el éxito y sobre todo en política, debe ir de la mano no solo de habilidades blandas, que claramente nuestro futuro Ministro no las tiene, sino que también debe ser y parecer.

Por esto es tan relevante que exista un pronunciamiento, una respuesta o un pago final al requerimiento realizado contra el arquitecto por el Consejo de Defensa del Estado. No se puede olvidar esta demanda civil por 40 millones de pesos. Estamos hablando del cobro de honorarios que este organismo considera indebidos durante su paso como integrante del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Queremos insistir que Poduje es sin duda el más idóneo para el cargo de Ministro de Vivienda. Pero por currículum y capacidad técnica. Pero no puede ser el blanco de ataque del Gobierno de Kast como puede transformarse, y sobre todo por culpa de él mismo. De su propio estilo, de su intolerancia y sobre todo de su incontinencia.

Hoy el diputado Jorge Brito va detrás de él con el Frente Amplio a la cabeza. El parlamentario ingresó un oficio al Ministerio de Obras Públicas para revisar todos los proyectos en los que el arquitecto y urbanista tuvo vínculos públicos y privados antes de que asuma la cartera. La razón es clara. Poduje sin querer se ha transformado en juez y parte en proyectos emblemáticos y eso es peligroso para la transparencia. Lo más probable es que justamente su capacidad lo haya puesto en ambos lados del escritorio. Por eso no solo hay que estar capacitado, no solo hay que tener habilidades blandas, no solo hay que saber dominar el ego, hay que ser y parecer. Y lo que dicen las apuestas, es que claramente don Iván solo parece estar capacitado, lo demás puede ser parte de ese yogurt con fecha de vencimiento.