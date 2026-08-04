Editorial: Impunidad en Valparaíso: asesinos siguen sueltos y el Ministerio de Seguridad brilla por su ausencia

A inicios del mes de junio —hace ya dos meses—, desconocidos a bordo de un automóvil dispararon contra varias personas que compartían en la vía pública del pasaje María Labrín, en la parte alta de Valparaíso. Fue la noche del miércoles 3 de junio, en pleno cerro Rodelillo, cuando se abrió fuego impunemente. A raíz de aquello, una joven de 19 años murió y otras ocho personas resultaron heridas a bala. Horas después falleció una segunda víctima y una tercera quedó parapléjica. Ha pasado el tiempo y no hay un solo detenido.

A dos semanas del suceso, el Ministerio Público mantenía total reserva respecto de las diligencias que se desarrollaban para esclarecer el caso, argumentando que la entrega de antecedentes podría afectar el avance de la investigación. Esa total reserva, hoy a dos meses de los hechos, no es más que impunidad.

Preocupa el actuar de las principales figuras llamadas a velar por la seguridad en nuestras calles. Apuntamos directamente al seremi de Seguridad, Hernán Silva, quien sigue argumentando que los problemas de seguridad son el resultado de fenómenos generacionales que se arrastran desde hace varias décadas en Chile. Sumado a esto, incluso justificó el alza de homicidios en Valparaíso dando a entender, principalmente, que muchas de las víctimas son también delincuentes.

Este martes contamos con la presencia del propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, en Valparaíso, a días de un nuevo homicidio. Esta vez ocurrió en el Cerro Toro, donde un joven de 19 años —la misma edad de las jóvenes fallecidas en Rodelillo— perdió la vida y donde tampoco hay culpables tras las rejas. Arrau no dijo una sola palabra sobre estos hechos.

¿Hay impunidad en los cerros de Valparaíso para matar libremente? ¿Debemos quedarnos tranquilos porque se trata de peleas y ajustes de cuentas entre delincuentes? No podemos mantener la calma ante una autoridad cuyo principal rol es brindar seguridad, lo que pasa indefectiblemente por encontrar y encarcelar a los responsables de estos horrendos homicidios.

El rol del Ministerio de Seguridad es resguardar el orden público, asegurar la seguridad interior y coordinar a las fuerzas policiales. Sus funciones centrales incluyen la prevención del delito, el combate al crimen organizado y la protección ciudadana. Esta tarea no se está cumpliendo en Valparaíso.

Necesitamos respuestas concretas. Hablamos de una balacera en plena vía pública que impactó a nueve personas: dos jóvenes murieron y una quedó en un estado de salud que jamás volverá a ser el mismo. ¿Nos vamos a quedar sin culpables?

Valparaíso volverá a registrar nuevos homicidios en los próximos días o semanas; las bandas criminales operan bajo un modus operandi que deben ser identificados por las policías. Aquí falta no solo personal, sino también mayor inteligencia. Debemos contar con un mapa del delito que sea de conocimiento público. No podemos vivir en la impunidad ni ver caminar al propio ministro de Seguridad por nuestras calles sin emitir siquiera una declaración sobre una de las peores balaceras que ha sufrido nuestro Puerto, algo a lo que lamentablemente ya nos acostumbramos. Hasta ahora, los homicidios en Valparaíso quedan impunes y no hemos sido capaces de dar con los responsables.