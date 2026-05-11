Editorial: Homicidios se disparan en la Región de Valparaíso, sin embargo robos tienden considerablemente a la baja

Las estadísticas dadas a conocer por el programa STOP de Carabineros en la Región de Valparaíso nos van mostrando una compleja realidad que nos azota y que puede, muchas veces, escapar de una sola mirada para hechos que podrían estar ligados. Nos referimos a qué tan cerca está un homicidio de una ola de inseguridad, o más bien, como lo dijo el propio Seremi de Seguridad en la región, estamos ante un problema en el que nos estamos convirtiendo en “antisociales”.

Hemos querido analizar datos entre el 9 de marzo y el 3 de mayo de este 2026. El rango exacto en que asumió el Presidente José Antonio Kast, cuyo principal eslogan y tema de campaña fue la seguridad. Según las cifras oficiales del STOP para la Región de Valparaíso, durante las primeras ocho semanas de 2025 hubo 11 homicidios y femicidios, mientras que en igual periodo de este año la cifra ascendió a preocupantes 18 asesinatos, es decir, siete más que el año pasado.

Este aumento equivale al 64%. Este indicador es muy sensible; no obstante, cuando hablamos hoy de muerte en nuestras calles, no necesariamente estamos hablando de delincuencia, sino más bien de riñas entre conocidos, entre familiares. Acá se suman también los femicidios, que son bajo un contexto de violencia intrafamiliar.

Cuando analizamos los números de robos y asaltos, nos encontramos con que estas estadísticas están a la baja, mostrando un contrasentido en relación a los homicidios. En el caso de los robos con violencia e intimidación, entre el 9 de marzo y el 3 de mayo de 2025 se contabilizaron 754 casos, mientras que en igual periodo de 2026 la cifra bajó a 583, lo que representa una disminución de 171 delitos.

Las mayores diferencias se observan en semanas como la del 20 al 26 de abril, cuando los robos con violencia pasaron de 91 casos en 2025 a 50 este año. Asimismo, entre el 6 y el 12 de abril los registros disminuyeron de 104 a 70.

Otro de los delitos que experimentó una caída significativa fue el robo de vehículos y accesorios. Las cifras acumuladas muestran que durante las primeras ocho semanas de 2025 se registraron 1.538 casos, mientras que en 2026 la cifra descendió a 1.140, es decir, 398 delitos menos.

Esta baja en las cifras va de la mano con una serie de medidas que se han instaurado en la Región de Valparaíso por parte de municipios, sobre todo. La puesta en marcha del sistema de cámaras de Villa Alemana o la inauguración de la nueva sala de monitoreo de seguridad de Viña del Mar es otra acción concreta.

Los otros números que se reducen son los delitos de robos por sorpresa, las cifras muestran una baja más moderada. En total, los casos pasaron de 397 en 2025 a 364 en 2026.

Hasta ahora, en estos dos meses de Gobierno, no hemos visto un relato ni un plan de seguridad por parte del Gobierno. Solo se ha mantenido lo que venía de la mano del anterior mandato presidencial con Gabriel Boric a la cabeza. Mientras, por un lado, las estadísticas nos muestran una disminución de delitos, por otro vemos alzas en homicidios, pero claramente marcados más por un tema “social”, como también lo describió el Seremi Hernán Silva, que por hechos delictuales.