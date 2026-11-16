Hay resultados políticos que merecen una lectura mucho más profunda que la simple posición en una encuesta. El tercer lugar nacional alcanzado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en el ranking de imagen positiva de Cadem es uno de ellos. Porque más allá del 58 % de valoración favorable, lo verdaderamente significativo es cómo el país comienza a mirar a una figura política surgida desde una comuna de la región de Valparaíso.

Ripamonti no solo supera en imagen positiva a figuras de la trayectoria de Michelle Bachelet, Evelyn Matthei y Gabriel Boric; también alcanza un nivel de conocimiento nacional del 83 %, una cifra que demuestra que su nombre ha dejado de pertenecer exclusivamente al escenario político viñamarino.

Y ese es precisamente el fenómeno que merece atención. Mientras buena parte de la política tradicional enfrenta dificultades para conectar con la ciudadanía, una alcaldesa relativamente joven, proveniente del Frente Amplio y alejada de los círculos históricos del poder, consigue posicionarse entre los liderazgos mejor evaluados de Chile.

No parece casualidad que los cinco primeros lugares del ranking estén ocupados por alcaldes. La señal es evidente: los liderazgos locales están adquiriendo una relevancia que trasciende sus territorios. La cercanía, la exposición pública y la identificación con problemas concretos parecen estar encontrando mayor reconocimiento que los discursos tradicionales de la política nacional.

Pero el caso de Ripamonti tiene una particularidad adicional. Su proyección ocurre desde Viña del Mar, una ciudad que históricamente ha tenido enorme visibilidad nacional, pero que no siempre ha conseguido transformar ese protagonismo en influencia política.

Hoy, su alcaldesa aparece instalada en una conversación nacional que hasta hace poco estaba reservada para ministros, parlamentarios y presidenciables.

Lo interesante es que esta valoración no necesariamente significa que todos los chilenos conozcan en profundidad su gestión municipal —la que puede ser calificada por algunos viñamarinos como no la más eficiente—; sin embargo, refleja que Ripamonti ha logrado construir una imagen pública que conecta con una parte importante de la ciudadanía. Y en política, esa capacidad de generar reconocimiento y valoración más allá del territorio propio constituye un capital difícil de conseguir.

Por supuesto, una encuesta de imagen no es una evaluación de gestión ni una proyección electoral. Pero tampoco corresponde minimizar lo que representa. Alcanzar el tercer lugar nacional, por encima de figuras con décadas de trayectoria, es una señal de que algo está cambiando en la manera en que los chilenos reconocen a sus liderazgos.

Para la región de Valparaíso, el fenómeno también tiene una dimensión relevante. En un país profundamente centralizado, que una autoridad comunal de Viña del Mar consiga semejante posicionamiento constituye una oportunidad para que las regiones recuperen protagonismo en la discusión nacional.

Macarena Ripamonti enfrenta ahora el desafío de administrar ese reconocimiento sin perder su vínculo con la ciudad que la proyectó, logrando además conquistar esa misma buena mirada de los propios viñamarinos.

Porque el verdadero significado de esta encuesta no está únicamente en que Ripamonti sea la tercera figura política mejor evaluada de Chile. Está en que, por primera vez en mucho tiempo, una alcaldesa de Viña del Mar comienza a ser observada por el país no solamente por la ciudad que gobierna, sino por el liderazgo político que representa. ¿Se puede mirar La Moneda desde la Ciudad Jardín?