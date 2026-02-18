Editorial: El poder de Reinaldo Sánchez y la “carne de cañón” que son sometidos los conductores de las micros

Se conoce como “carne de cañón” a esos militares, normalmente de bajo rango, que se exponen sin miramientos al fuego enemigo a sabiendas de su clara inferioridad y deliberadamente, conociendo que se va a producir un número muy alto de muertes.

En esto y sin darse cuenta, se han convertido los conductores de la locomoción colectiva, y en especial los de los microbuses. Estos choferes están agrupados, por lo general, en sindicatos o asociaciones gremiales dirigidas por dirigentes mayores, con años en el rubro y que, pese a que lo nieguen sistemáticamente, y quizás hasta por ignorancia, les hacen el juego sucio a los empresarios.

Óscar Cantero es uno de ellos. Histórico dirigente que defiende lo indefendible y que prefiere exponer a sus conductores antes de criticar con mayor dureza al empresariado de las micros en el Gran Valparaíso que hace lo que quiere. Lo mismo pasó con Alfredo Alarcón, presidente de los Sindicatos de Conductores de Troncos Viejos, pero que, en su particular estilo, reveló un secreto a voces: ¿Quién manda realmente en el mundo del transporte en la Región de Valparaíso?

Este dirigente fue claro. “Es el jefe… el cacique, le decimos. Él pone las directrices del transporte en la región”, señaló. Le preguntamos también por su relación con Paulo Ulloa, ex coordinador regional de la División de Transporte Público Regional y para muchos el hombre más relevante por años en la Seremi de Transportes. El mismo dirigente nos habló de su poder: “Él pagaba los subsidios”. Al preguntarle cómo se llevaba con Reinaldo Sánchez, el honesto dirigente Alfredo Alarcón solo sonrió y adicionó: “Con la risa se lo digo todo”.

Lo revelado hoy no es nada nuevo. Era un secreto a voces. Por eso es tan importante entender el contexto del paro de micros en Quilpué y Villa Alemana. Los empresarios están pidiendo que les paguen el subsidio por micro y ponen a los conductores como “carne de cañón”, pero otro secreto sale a la luz.

¿Cuántas micros hay paradas en los terminales porque no hay quienes las manejen? Solo en garitas de Quilpué y Villa Alemana, develado por los propios dirigentes, existirían, al menos, un 45% de las micros de las flotas sin salir, sin frecuencias. ¿Y así los empresarios quieren cobrar los subsidios si no han cumplido con las frecuencias? Es más, los propios dueños de las micros tienen convencidos a los choferes de que es el Estado el que no ha querido avanzar con los validadores, cuando son justamente ellos mismos, los empresarios, los que se han negado a su instalación.

Sánchez y compañía manejan el transporte público. Mientras eso suceda, nada cambiará en la región. Mientras el Seremi se niegue a hablar con los medios que le vamos a preguntar de frente, mientras su equipo comunicacional siga tildándonos de “tendenciosos y alarmistas” simplemente no podremos entender qué ha hecho o qué hizo esta autoridad por tomar el control. Por ahora, el que manda tiene nombre y apellido, se llama Reinaldo Sánchez, alias El Cacique.