Editorial: El peligroso doble rol de Yanino Riquelme tras el escándalo de la delegación regional

Esta semana en la Región de Valparaíso estamos completamente golpeados. El informe de Contraloría, en donde se deja al descubierto una serie de graves y escandalosas irregularidades en la contratación de maquinaria y camiones post la catástrofe de los incendios en el año 2024, nos deja una sensación de vulnerabilidad ante nuestras autoridades que asusta, sobre todo por la gran cantidad de recursos públicos involucrados, y como día a día la trama va entregando nuevos datos que no hacen más que escandalizarnos aún más.

Si bien la primera figura que sale a la palestra es la actual diputada electa Sofía González, lo cierto es que la figura del actual delegado presidencial Yanino Riquelme en esta trama puede ser aún más peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta el doble rol que habría tenido esta figura en los hechos que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Pongamos los hechos sobre la mesa. El informe de contraloría pone en el ojo del huracán estos millonarios contratos que, técnicamente, dependen de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Valparaíso. Ahora veamos de quién depende esta oficina. Esta dependencia recae funcionalmente en la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP, y jerárquicamente, a nivel regional, está vinculada a la Seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso. A nivel regional, el equipo forma parte del Gabinete Regional del MOP bajo la coordinación de la Seremi.

¿Quién era el Seremi de Obras Públicas post catástrofe en la región? Nada menos que Yanino Riquelme, el mismo que hoy es el delegado presidencial, quien es la caja pagadora de estos millonarios contratos.

Entonces podemos estar al frente de un sujeto que pudo ser juez y parte en la adjudicación, fiscalización y pago de estos contratos, figura con tanta o con más responsabilidad, al menos política, que la propia electa diputada González.

Hoy, será la Fiscalía quien determine imputados en esta causa que puede encontrar delitos como malversación de fondos públicos o fraude al fisco, y donde claramente se podría pensar que, al menos, debería ser sujeto de interés justamente Yanino Riquelme, quien con los hechos expuestos tuvo un peligroso doble rol en esta trama. ¿Cuánto demorará la Fiscalía Anticorrupción en avanzar? Los hechos develados por Contraloría son de una fuerza difícil de encontrar explicación, y eso que tan solo se auditaron el 35% de los contratos, faltando aún más de la mitad. Hoy, la figura del delegado presidencial parece que cobra una importancia vital, sobre todo cuando se trata de esclarecer qué pasó y por qué no fueron capaces de cuidar los fondos públicos. Mientras parte importante de Viña del Mar y Quilpué sufrían por una catástrofe, pudo haber un puñado de inescrupulosos que lucraron con la tragedia. Eso es sin duda impresentable.