Editorial: Del Gobierno de los “fome”, Kast y compañía se postulan a ser el mandato de los “testarudos”

Este lunes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, lanzó el denominado plan “Chile Despega”, el cual busca acelerar la inversión pública y privada para generar más de 100 mil puestos de trabajo.

El plan, que fue presentado al estilo de Republicanos —con bombos y platillos, en una puesta en escena digna de una campaña presidencial y no de una decisión pública—, pone nuevamente en el tapete la testarudez que embriaga a este Gobierno, que no logra entender las prioridades de la calle.

Hoy Chile tiene una tasa de desocupación del 9,5%. Sin embargo, aun si fuera exitoso este famoso plan de Kast y compañía —donde se espera generar 100 mil puestos laborales—, esta cifra bajaría tan solo a un 8,5%, lo cual sigue siendo preocupante. Esta situación en nuestra región de Valparaíso es mucho más grave, ya que actualmente registramos un 10,4% de desempleo.

Iniciativas para reducir la cesantía hay variadas, pero una concreta que no se comprende cómo el Gobierno no aplica es la que en su minuto ejecutó Sebastián Piñera durante su presidencia en la etapa post-pandemia.

La propuesta de Renovación Nacional pretende inyectar directamente mil millones de dólares al corazón de la generación de empleo en Chile: las Pymes. Esta sola inyección, que se debería aplicar mediante un subsidio o bono de al menos 12 meses para las nuevas contrataciones, podría generar hasta 300 mil empleos, reduciendo la cesantía a un 6,6%. Inclusive si esta medida provocara que más personas salieran a buscar trabajo (aumentando la fuerza laboral), la cifra llegaría al menos a un 7,5%. En ambos escenarios, la cifra es mucho mejor que la expectativa generada por el plan de Kast.

No podemos dejar de reconocer los esfuerzos que realiza el Ejecutivo. Las medidas implementadas y anunciadas este lunes en “Chile Despega” van en la dirección correcta, pero no dejan de ser instancias cuyos resultados se verán a mediano y largo plazo, cuando la necesidad de trabajo es urgente y para hoy.

Las obras del Ministerio de Obras Públicas que se comprometen a ejecutar, por ejemplo, y que se espera generen parte de esos 100 mil empleos, deben ingresar a un proceso de licitación. Eso demorará meses y sus efectos no se verán ahora; con suerte, recién en el verano o en abril de 2027 podremos ver resultados. ¿Pero qué hacemos de aquí a marzo?

La “fórmula Piñera” —que el Presidente Kast se negó a aplicar y que incluso podría contar con el apoyo del propio Franco Parisi y la bancada del Partido de la Gente— ofrece una solución práctica que se puede sumar perfectamente a la batería de medidas anunciada por el Gobierno. Sin embargo, para esto se requiere que desde el Segundo Piso de La Moneda, desde la cartera de Hacienda y desde el propio Mandatario exista la capacidad de reconocer las buenas ideas y dejar atrás la tozudez y testarudez con la cual se está gobernando hoy en día.

No es nuevo el menosprecio —o mejor dicho, la poca credibilidad— que tiene el Mandatario hacia las ideas de Piñera que resultaron exitosas en el pasado. Más que llevarse la medalla de quién lo hizo mejor, aquí hace falta una lección de humildad por parte del Ejecutivo para pensar primeramente en Chile. Asimismo, esperamos de Renovación Nacional la fuerza política necesaria para insistir en la aplicación de esta medida, y que el partido que dirige Andrea Balladares no sea tan solo una comparsa de un gobierno que, de “fome”, se postula a ser uno de los más testarudos.