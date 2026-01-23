Editorial: El nefasto rol de la Delegación regional en la fiesta sin control en Concón

Una fiesta que reunió a más de 5 mil personas en Concón se transformó en un verdadero dolor de cabeza para asistentes, vecinos, carabineros, seguridad municipal, para el alcalde y para toda una comuna.

Lo que debió ser una fiesta se transformó en un caos, esto fue en el sector del Fundo Colmito, en pleno barrio industrial de Concón, muy cerca donde está la planta de Coca Cola perteneciente a Embonor.

Una serie de denuncias de vecinos que fueron canalizadas por el diputado Andrés Celis develaron que en el evento el aforo fue ampliamente superado, hubo robo de vehículos e inclusive cerraron en forma ilegal un camino público.

Pero ¿quién autorizó el evento? En una primera instancia, uno apunta directo al municipio, pero lo cierto que el propio alcalde Freddy Ramírez fue enfático en apuntar que es muy poco lo que el como alcalde puede hacer antes este tipo de eventos que son autorizados directamente por la Delegación Regional.

"Este tipo de fiesta masivas y privadas son autorizadas por la Delegación Presidencial Regional y previo informe de Carabineros. Nosotros no es mucho lo que tenemos que hacer, más que permitir el cobro de los permisos correspondientes una vez que está autorizado", fueron las palabras de Ramírez. Aunque en el evento se vieron banderas justamente del municipio.

Si el punto de quiebre está en la autorización y quien autorizó es la Delegación, ¿es Yanino Riquelme el responsable?, ¿a él debemos culpar del caótico fin de semana que se vivió en Concón?

Todo parece indicar que los dardos podrían ser compartidos, aunque se intentan lavar las manos de responsabilidades. Es a lo que apunta justamente el oficio presentado por el diputado Andrés Celis. “Cuando el municipio se desentiende, la Delegación guarda silencio y la fiscalización es inexistente, se pone en riesgo directo a vecinos, asistentes y trabajadores", expresó.

Y no deja de tener razón. Ok, el permiso lo dio la delegación, entonces la seguridad municipal y Carabineros ¿no tienen responsabilidad?

¿Quién nos va a garantizar en el futuro que una nueva versión de esta fiesta, que se viene muy pronto, no termine de igual forma como finalizó la primera? Y si el municipio nada tiene que ver, ¿qué hacen sus banderas en el evento?

Por ahora lo claro que el rol nefasto de la Delegación es el culpable. Al menos los protagonistas de la historia lo aducen como el principal sospechoso. El permiso lo dio la delegación. Es decir, quien paga no será Moya, será Yanino Riquelme.