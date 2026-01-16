Editorial: El Molle y el destino de la basura de toda una región: El gran desafío que se viene

Uno de los mayores desafíos que tiene la Región de Valparaíso de cara al 2030 es solucionar qué haremos con nuestros desechos domiciliarios. Hoy existen tres lugares en la región en donde se realizan la disposición final de la basura, sin embargo, no tenemos certeza en dónde lo haremos desde el 2028 en adelante.

Primero tenemos El Molle, recinto que se ubica en la parte alta de Valparaíso, y que tiene un deplorable manejo, generando graves problemas de seguridad inclusive a los mismos trabajadores de la basura que llegan al lugar a dejar los residuos.

Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Casablanca, Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo son las comunas que en su conjunto depositan casi 600 toneladas por año en el lugar que funciona prácticamente como una “tierra de nadie” como lo mostró nuestro medio y fue reconocido por los concejales, e inclusive por la propia alcaldesa porteña Camila Nieto.

Pero el problema de El Molle no solo es su mal funcionamiento, sino que su vida útil está prácticamente expirada, y desde el 2028 en adelante debería comenzar su plan de cierre que además deberá ser costeado por el municipio porteño tras una muy mala jugada del exalcalde Jorge Sharp, quién dejó a la ciudad muy complicada tras solicitar el cambio de la RCA del recinto.

A esto se suma que el segundo recinto donde se recibe la basura, que es el Relleno de San Pedro, casi cuadriplicó su recepción de basura. Hoy Quillota es el segundo destino donde más basura llega diariamente, recibiendo los desechos de ciudades grandes como Quilpué y Villa Alemana, además de Quillota y Limache por poner algunas.

La mayor cantidad de toneladas que recibe San Pedro ahora también hacen preguntarse hasta cuándo es en realidad la vida útil que le queda al recinto. De hecho, desde el camino internacional ahora se ven los cerros de basura en Quillota, situación que hace un par de años no sucedía.

Quien debe generar las condiciones propicias para que una región tenga las soluciones de qué hacer con los desechos domiciliarios es la máxima autoridad regional, en este caso el Gobernador. Desconocemos cuál es el plan de Rodrigo Mundaca para esto, sabemos eso sí que entiende poco del problema y de las dimensiones de los costos que significa para un municipio ocuparse de este verdadero problema.

Solo por poner ejemplos, en La Ligua un camión de basura recorre cerca de 220 kilómetros para ir a dejar la basura que recolectó. Este tramo de ida y vuelta también lo hacen los municipios de La Calera, La Cruz, Zapallar entre otros, esto porque votan sus desechos en Til Til en plena región metropolitana.

El costo que significa esa disposición final para un municipio es desorbitante, y ocupa parte importante del presupuesto municipal. Por eso es relevante encontrar rápidamente una solución. Un gran desafío para una región de casi dos millones de personas que anualmente generan un millón de toneladas de basura. ¿Qué haremos con ella el 2030?