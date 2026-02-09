Editorial: El millón de desafíos de Millones en la Región de Valparaíso

Manuel Jesús Millones Chirino nació el 12 de octubre de 1958 en Valparaíso. Es porteño de tomo y lomo. Oriundo de nuestra región. Consejero Regional desde el año 1997 hasta el 2024. Un político que habla con propiedad de la zona a la cual ha representado, pero que también esa misma gente le dio vuelta la espalda cuando quiso ser su Gobernador Regional y también cuando quiso llegar a la Cámara de Diputados. No obstante, debemos dar crédito que es uno de los protagonistas de la política local que más sabe de su región.

Justamente este será el representante de José Antonio Kast en la región. Manuel Millones será el flamante delegado presidencial, quien tendrá la tarea de velar por los intereses del gobierno, pero además una tarea no menor, ahora con guitarra en mano ver qué realmente puede hacer por la región.

Al preguntarle las verdaderas atribuciones de un delegado, el propio Millones nos contestó “todas”, y lo cierto es que tiene muchas más de las que puede tener el Gobernador Regional. Con esto claro, hoy las expectativas de lo que puede lograr este ex consejero son bastantes.

Primero: la solución al tema del transporte. En dos aristas, primero ordenar la licitación del transporte que está en ejecución. Claramente lo mejor sería partir todo de cero. Lo segundo, viene con el área salud. Se debe poner en marcha el Hospital de Marga Marga, pero también se pone a la cabeza del Centro Macroregional del Cáncer en el Hospital Doctor Eduardo Pereira, una de las mayores luchas que ha tenido justamente Millones en los últimos años al encabezar el mismo el Foro del Cáncer en la Región.

Pero Millones suma a eso quizás el mayor desafío de su trabajo de este 2026. ¿Dónde votaremos la basura el 2027? Hoy los rellenos de El Molle y el de San Pedro en Quillota no muestran certezas plenas hasta cuándo serán capaces de recibir los desechos domiciliarios de nuestras comunas y urge una solución regional cuya responsabilidad es una de las pocas que tiene el actual Gobernador Mundaca, sin embargo, este último piensa que con algunas plantas de compostaje el tema se soluciona.

El transporte, la salud y el futuro de la basura son los temas urgentes que nuestra Región necesita que se aborden como primera necesidad. Pero también ponemos sobre la mesa el manoseado tema del Puerto. Tanto de Valparaíso como San Antonio. Acá Manuel Millones nos da una buena noticia que, humildemente, habíamos sugerido desde esta tribuna. Unir los costos administrativos de las dos empresas portuarias de la región en una sola, situación que sería abordada por el Ministro Arrau.

Pero no solo eso esperamos de Millones. El desarrollo ferroviario de carga en los puertos, la ampliación del Puerto Ventanas, garantizar la continuidad de traspaso de carga entre Argentina y Chile, sumado a la incorporación del interior de la región al régimen de transporte como lo tiene el Gran Valparaíso, serán los temas que él mismo abordó en su minuto como candidato y que hoy Kast le dio la oportunidad de comandar. Un millón de desafíos para Millones, veamos como ahora lo hace con guitarra, aquí estaremos para monitorearlo.