Editorial: El KPI del estancamiento regional: Los datos de la permisología y la burocracia estatal

Un estudio realizado por Pivotes y Fundación Piensa entregó cifras concretas y KPI indesmentibles del costo que significa para nuestra región de Valparaíso la llamada permisología y la burocracia estatal.

Tenemos conciencia que en un escenario donde inversión, desarrollo y protección ambiental conviven en permanente tensión existen demoras en la realización de proyectos. Pero cuando entramos a analizar los números en duro nos encontramos que la verdadera razón de nuestro estancamiento regional está en la rigidez del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para sustentar este diagnóstico, el estudio de la Fundación Piensa y Pivotes realizó un análisis detallado de cinco iniciativas consideradas estratégicas para la región de Valparaíso: el Puerto Exterior de San Antonio; la extensión del Tren de Valparaíso a La Calera; el Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL); el desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví; y los sondajes mineros de pre factibilidad Las Tejas.

Según el documento –al que accedió Puranoticia.cl– estos proyectos presentan, en promedio, la intervención de 18 organismos públicos y cuatro rondas de observaciones en el proceso de evaluación ambiental, lo que ha generado sucesivas suspensiones que, en total, han extendido la tramitación en 900 días adicionales.

A ello se suman los mecanismos de impugnación administrativa y judicial, que pueden prolongar los respectivos procesos por varios años más, configurando de esta manera –de acuerdo con el estudio en cuestión– un escenario de alta incertidumbre jurídica que termina desincentivando la inversión en proyectos considerados como clave para el desarrollo económico y social de la región de Valparaíso.

Estos 5 proyectos que aún no pueden ver la luz, y cuyo plazo en promedio ha demorado más de dos años y medio en que se logren concretar y avanzar, son solo la punta del iceberg en lo que respecta a la realidad en las inversiones de la región.

Acá esta fuera por ejemplo el proyecto de Acciona Energía que busca hacer un parque eólico marino en nuestras costas, o bien la expansión del Puerto de Ventanas, la ampliación a dos vías de la ruta que une Concón con Quillota, el túnel bioceánico que podríamos tener entre Los Andes y Mendoza para evitar los cierres de la frontera, o el mismo tren Valparaíso Santiago.

El informe que preparó Fundación Piensa y Pivotes no solo reafirma una realidad que se conocía, sino que nos entrega cifras concretas de donde pasa justamente este estancamiento. Saber que desde el 2022 la ampliación del Puerto de Valparaíso espera la evaluación ambiental, o que han pasado tres años para analizar el impacto ambiental de la extensión del tren de Limache a La Calera es realmente vergonzoso.

Necesitamos una flexibilización urgente de cómo podemos mantener una relación sana con el medioambiente, sin olvidarnos que el estancamiento de nuestros proyectos no solo pueden afectar a la región, sino que a todo un país, que mejor ejemplo el tema portuario. Hoy estos números y KPI que nos entrega Pivotes y Fundación Piensa deben ser el argumento técnico para comenzar a elaborar una nueva relación entre la inversión y el cuidado al medio ambiente.