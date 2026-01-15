Editorial: El karma de las líneas de micros C01, C02 y C03 de Quilpué y Villa Alemana

Fue en agosto del año 2023 que el deslucido Seremi de Transportes de la época, Benigno Retamal, anunciaba con bombos y platillos el lanzamiento de cuatro nuevos recorridos locales en las comunas de Quilpué y Villa Alemana.

Supuestamente el Seremi Retamal, el mismo que fue candidato a alcalde en Los Andes y le guardaron el cargo cuando perdió, y el mismo que renunció por organizar un asado en casa de una funcionaria al que llamó patudamente “jornadas de reflexión”, venía con este servicio a dar solución a populosos sectores como Troncos Viejos, Belloto Norte, Colinas de Oro, Los Pinos, Villa Olímpica, Mena y Pompeya, entre otros.

Pero al estilo de Retamal o mejor dicho, al estilo de la Seremi de Transportes de nuestra región todo se hizo mal. Vía trato directo se asignaron estas mismas líneas en su minuto a un ingeniero identificado como Claudio Farías, quien se quedó con este contrato de servicios de transportes, cuyo principal atractivo es el subsidio mensual de casi 70 millones de pesos que recibe del Estado.

No podemos olvidar la nota publicada por nuestro medio el 4 de diciembre del 2024, en donde contábamos como las empresarias dueñas de los buses, que son parte de esta empresa, terminaron con una querella criminal por los delitos de administración desleal y apropiación indebida acusando a este sujeto de no pagarles los subsidios. Todo un lío que nuevamente puso en la palestra a estas líneas de buses, y de paso dejó al descubierto el modus operandi de la Seremi de Transporte que al no hacer procesos como corresponden y designar contratos a dedos que terminan con problemas, de hecho la justicia aún no se pronuncia sobre lo reclamado por las dueñas de las micros.

Los mismos problemas que existen en este 2026 con las mismas líneas de buses, ahora en manos de las dueñas de las micros y no de “un palo blanco” como era inicialmente. Esta vez la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada tiene un contrato que vence el 31 de enero de este año, y no se sabe si será renovado.

Mientras por la Seremi, el actual hombre a cargo Jean Ugarte Ayala se encuentra de vacaciones. Ahora, si estuviera activo tampoco podría ayudar mucho. No olvidemos que este nombramiento se produce en octubre tras la salida del maligno seremi anterior, y fue sacado de otra región. Ugarte Ayala antes de ser seremi de la región de Valparaíso fue seremi en la Región de Los Ríos, es decir poco o nada conoce la región y sus problemáticas, de hecho, su experiencia laboral antes del Gobierno la hizo en Ñuñoa. Ahora seamos justos, estudió Ingeniería en Transporte y tiene un Magister en la Universidad Católica de Valparaiso, algo es algo.

Que no tengamos certeza si el 1 de febrero Troncos Viejos, Belloto Norte y Los Pinos tendrán micros locales en Quilpué y Villa Alemana es dramático. No podemos dejar de destacar que esta línea, compuesta por 25 máquinas, es la única que les paga sueldo a sus choferes además del corte de boleto.

Pero la ausencia de la autoridad solo deja de manifiesto y devela como opera la Seremi de Transporte, quien está a cargo, como se manejan los nombramientos y la nula capacidad de velar por un sistema local de buses que ha llevado un verdadero karma desde que fue lanzado.

¿Es esta misma Seremi de Transportes la que está a cargo de la mega licitación de la región con los prometidos 600 buses eléctricos? ... sencillamente, sin comentarios. Esperemos qué nos ofrece Kast, porque los lobistas de clubes mexicanos y los guardias de la sede del gremialismo o quien duerme en el lugar están mirando el cargo con hambre. No olvidemos que El Padrino debe tener control en la Seremi, y para eso es vital un lobista. ¿Se darán cuenta de esto en La Moneda chica?