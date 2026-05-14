Editorial: El gran desafío de Renovación Nacional ante Ley Miscelánea: Ser la comparsa de Kast o responder a su electorado

“La derechita cobarde”, de la cual es parte Renovación Nacional, según el propio Presidente José Antonio Kast, tiene un desafío no menor. ¿Qué rol cumplirá de cara a la discusión de fondo de la ley de reconstrucción o miscelánea?

No podemos olvidar que aquel término de cobardía en referencia a Chile Vamos, fue una frase recurrente utilizada por el Partido Republicano entre los años 2022 y 2025. Este apelativo buscaba marcar una diferencia entre el Partido Republicano (que se definía como "leal" a sus convicciones) y Chile Vamos, a quienes acusaban de abandonar principios por buscar acuerdos políticos; sobre todo cuando, por ejemplo, se hizo la reforma de pensiones con el Gobierno de Gabriel Boric, la misma que permitió que las jubilaciones subieran.

En Chile Vamos, y sobre todo en Renovación Nacional, no han sido capaces de defender con fuerza su posición actual en el Gobierno. No fueron capaces en el pasado de defender su capacidad de diálogo y hoy tampoco están logrando ser más drásticos frente a ese “sostén” que están siendo para Kast. ¿Qué sería de esta reforma, por ejemplo, sin un ministro como José García Ruminot?

Hoy es hora de las definiciones en RN. Por una parte, no pueden ser la comparsa de Kast. El costo puede ser muy alto; además, deben lograr responder al electorado, el mismo que los posicionó como una de las bancadas más relevantes en la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Serán capaces de imponerse?

Es la gran duda. Por una parte, tenemos las declaraciones que ha presentado la presidenta del conglomerado, la también senadora Andrea Balladares, quien dijo que se opondría a rebajas a planes sociales y también en materia de seguridad.

Por otro lado, el senador Andrés Longton, si bien fue claro en que el 12,5% de impuesto a las pymes sería una condición “sine qua non”, no sabemos si esto será o no un tema a discutir y si se logrará mantener. No olvidemos que la idea original del ministro Quiroz era incrementar dicho impuesto a un 21%.

Renovación Nacional debería tener la fuerza para cambiar ciertos aspectos de esta ley. Primero, garantizar que al menos estas medidas puedan bajar el desempleo. Lograr imponer más un subsidio laboral al estilo de lo que hizo Piñera, frente a la idea del crédito fiscal.

En el marco de la idea de levantar al sector inmobiliario y de construcción, lo óptimo es la propuesta que tenía Evelyn Matthei en campaña, y no lo que ofrecen Quiroz y compañía.

Esta ley miscelánea o ley de reconstrucción, sí o sí se va a aprobar. En eso no hay duda. La duda es qué tan relevante será Renovación Nacional en la capacidad de imponer su pensamiento en la ley final. Si no es capaz de plasmar sus ideas, será solo un puñado de parlamentarios buzón y de comparsa. Lo más parecido a esa “derecha cobarde” que tan bien definió Kast en su minuto. Ese es justamente el gran desafío de Renovación Nacional; en otras palabras, veremos cuánto pesa realmente su posición política. Una verdadera incógnita hasta el momento.