Editorial: El futuro de los trenes en Chile y la gran incógnita del futuro gobierno de Kast

Fue en el año 2011 en el primer Gobierno de Sebastián Piñera que se dio inicio a una nueva etapa de los ferrocarriles en Chile. El exPresidente dio inicio al llamado Master Plan Ferroviario con tres ejes principales: desarrollar trenes de cercanía (como el Puerto-Limache), potenciar el transporte de carga y disminuir drásticamente las pérdidas de EFE.

Esta iniciativa reimpulsó la inversión pública en el ferrocarril, generando una planificación para el desarrollo de proyectos centrados en las necesidades actuales de las ciudades y sus habitantes, como la extensión de Biotren entre Concepción y Coronel; el aumento de capacidad de Metro Valparaíso, con nuevo material rodante y mejor infraestructura, y la creación de nuevos servicios Metrotren Nos y Rancagua.

De esta forma, a fines de la segunda década de este siglo, el crecimiento y expansión de las ciudades, la concentración de servicios en los centros urbanos y el aumento de la congestión vehicular han generado una necesidad y la oportunidad para el desarrollo del modo ferroviario, sobre todo en un país que es largo entre Arica y Puerto Montt, al menos.

En el segundo gobierno de Sebastián Piñera se aumentó la apuesta con un ambicioso plan de inversiones, por más de 5 mil millones de dólares, que al 2027 permitirá triplicar la cantidad de pasajeros transportados llegando a 150 millones de usuarios; contar por primera vez en la historia con toda la flota de trenes nuevos en el país; duplicar la carga transportada, con más de 21 millones de toneladas y terminar con el histórico déficit operacional de la empresa estatal.

En total fueron 28 proyectos de infraestructura y seguridad para pasajeros, y para carga. El 56% de la inversión fue para regiones y el 44% para Santiago. Esta medida el año 2022 con Gabriel Boric a la cabeza se mantuvo. Ahora se lanzó Trenes para Chile, donde el más ambicioso proyecto sería justamente el trazado del tren Valparaíso-Santiago con una inversión de más de 3 mil millones de pesos.

Esta política de continuidad iniciada por Piñera uno, continuada con creces por el segundo mandato del exPresidente y ratificada por Gabriel Boric, podría estar en duda con el próximo Gobierno que iniciará el 11 de marzo próximo. ¿Qué piensa José Antonio Kast de los trenes y la inversión pública en este sistema de transporte?

Martín Arrau, encargado de infraestructura del Presidente electo, no ha sido claro en el tema y solo dejó plasmadas dudas cuando se refirió al tema del tren Valparaíso-Santiago. ¿Será que con Kast se acaba la inversión en trenes? Una verdadera incógnita que esperamos dilucidar.