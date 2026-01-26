Editorial: ¿Dónde está María Ercira? Versión 2.0

El domingo 12 de mayo del 2024 se comenzó a configurar uno de los mayores enigmas policiales de los últimos años en nuestra Región de Valparaíso. En un mediodía de celebración por el Día de las Madres, una familia oriunda de Concón llega almorzar al reconocido restaurant Hotel Fundo Las Tortolas de Limache. En un momento la festejada de 85 años de edad, María Ercira Contreras, se para al baño y nunca más volvió. Nunca más se supo de ella, de su rastro, simplemente se esfumó.

La desesperación de la familia fue aumentando con el transcurso de las horas, la que aumentó en los días posteriores y que hoy, a más de un año y medio de la desaparición, no deja de angustiarlos día tras día. No saber qué pasó con aquella abuela y madre.

El restaurante en cuestión es un lugar de acceso exclusivo, de hecho, es difícil llegar sin reserva, para acceder al lugar se debe pasar un portón de seguridad. Sus instalaciones cuentan con cámaras de televigilancia, y podríamos decir que es uno de los tradicionales lugares de Limache. ¿Cómo en ese ambiente seguro podría desaparecer una persona?

La angustia familiar se mantiene, y sobre todo teniendo en cuenta nuevos antecedentes que se han ido conociendo, que hoy podría dar luces de esperanza que la investigación pueda concluir con el paradero de la adulta mayor, y los hechos que ocurrieron aquella tarde del 12 de mayo del 2024.

Se conoció que, al menos, dos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron en calidad de imputados. A esta situación se suma que la propietaria del recinto donde se perdió el rastro de María Ercira, Mónica Kleinert, también figura como imputada en la misma causa, lo que podría dar cuenta de un avance significativo en el esclarecimiento de posibles irregularidades ocurridas durante las primeras diligencias del caso.

Según cuenta la nota de Puranoticia.cl, el foco de esta nueva arista investigativa está puesto en eventuales fallas en la cadena de custodia de los registros de las cámaras de seguridad del fundo Las Tórtolas. En ese contexto, la Fiscalía emitió una orden para interrogar a dos funcionarios de la policía civil por una posible obstrucción a la justicia; esto, a raíz de presuntas irregularidades cometidas en la entrega del material audiovisual del recinto limachino.

De las 24 horas de grabación que debían custodiarse, todo indica que alguien pudo haber eliminado u ocultado al menos 18 horas, esto debido a que solo se conocen 6 horas de grabación.

Es justamente esta la arista, que sumado a que la dueña del recinto tras lo mediático de la desaparición de María Ercira dejó el país y nunca más volvió, desconociéndose hoy su paradero.

La familia hoy pide que exista un cambio en la cabeza de la investigación. “Por favor, que hagan un cambio rápido. No puede ser que estas personas imputadas sigan a cargo de la investigación. Así no vamos a avanzar nunca”, pide desesperadamente la familia de la adulta mayor desaparecida.

¿Estamos cerca de conocer el paradero y de lo que pasó esa fatídica tarde de mayo del 2024? Todo parece indicar que, al menos así como la familia lleva más de un año tratando de conocer la verdad, hay otra parte que se ha esmerado en ocultarla. ¿Dónde está María Ercira? Esperemos pronto que se descubra el mayor enigma policial de los últimos años en nuestra región.