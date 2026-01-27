Editorial: China le puso la lápida a Valparaíso y su intención de sede del Tratado de Alta Mar de la ONU

Valparaíso venía hace meses promoviendo su intención de ser la sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ (Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional), el histórico "Tratado de Alta Mar" de ONU, sin embargo, la noticia de que China levantó su postulación, específicamente la ciudad de Xiamen, simplemente sepultó y le pone una lápida a la intención chilena.

Inicialmente los países que competían por ser sede de este acuerdo eran Chile y Bélgica. Dos países con características similares frente al mundo, pero al entrar un gigante como China a la competencia, que es además el principal socio comercial de nuestro país, el tema cambia.

Las razones de China de postular a Xiamen podrían estar directamente relacionado con la decisión de prohibir el observatorio astronómico conjunto entre la Universidad Católica del Norte y una serie de órganos chinos. Esto habría molestado de sobremanera al gigante, debido a que este era un telescopio de función dual porque era para observar basura espacial, pero también trayectorias de satélite según nos contó Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en una nota publicada por Puranoticia.cl

Las lecturas que se dan a este hecho pueden ser múltiples, pero un tema está claro, y tal como lo dice Wilson “China no tiene problema en pasar por encima de algo que para el Gobierno de Chile es extremadamente importante”. Esta postulación muestra además que el principal socio comercial chileno está molesto y busca justamente expresarlo por esta nominación, por eso inclusive una buena medida para cuidar esa relación sería que Chile bajara su postulación.

Ahora, ¿qué tan relevante era para Valparaíso ser nombrado como sede de este acuerdo? Lo concreto es que no lo sabremos, por ahora al menos. Pero puede que sea algo tan simbólico como cuando nombraron a la ciudad Puerto “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco o como el mismo académico de la UAI dice: ¿Qué ha significado el Congreso Nacional como aporte real a Valparaíso por ejemplo?

No olvidemos que si hay alguien que viajó harto, y con recursos de todos los que vivimos en esta región a varias partes del mundo a promocionar esta sede, fue nuestro carismático y altruista Gobernador Rodrigo Mundaca. Este mismo hombre, que mantiene sus delirios presidenciales, recuerden que al estilo de The Beatles posteaba en redes sociales su paso por Nueva York promoviendo esta iniciativa. Lo cierto, la única que le hemos visto con tanta fuerza e interés al Gobernador y que tanto viaje le hizo hacer.

Por otro lado, y para ser justos, tampoco teníamos dónde colocar la sede de este acuerdo en Valparaíso. No hay claridad aún que se puede o no hacer en la Bodega Simón Bolívar. No hay claridad ni siquiera en quién va a mantener ese Parque Barón, que quizás sea el mayor perjudicado, porque la esperanza era que esta sede financiaría el entorno y les sacará el problema a los hábiles que no pensaron en aquello. ¿Ahora quién podrá ayudarnos? ... pensemos pensemos … quién tiene contactos con los chinos que sea amiga de Mundaca … mmm … alguien aparecerá.