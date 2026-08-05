Editorial: Caso Audios en La Cruz: la punta de un “iceberg” que devela ignorancia, miedo y venganza política

Una verdadera teleserie comenzó a exponerse en redes sociales, teniendo como protagonistas a un funcionario, un dron, una alcaldesa y unas plantas de marihuana, en una trama donde todo parece indicar la presencia de un oscuro personaje encargado de grabar y filtrar estos audios.

Dicen que en pueblo chico el infierno es grande. Pero lo cierto es que quienes conocen La Cruz saben que en aquel territorio existen y confluyen dos tipos de habitantes: los de siempre y quienes llegaron hace unas décadas. Por años, sectores como Santa Rosa, Bolonia o Pocochay han sido testigos de cómo diversas familias se fueron conociendo con el paso del tiempo; niños que se criaron juntos, fueron a los mismos colegios y a quienes la vida, hoy ya adultos y profesionales, vuelve a reunir.

Esa es la realidad de Filomena Navia, una alcaldesa muy singular. No solo porque anda en moto, sino porque además su simpleza y autenticidad muchas veces le juegan en contra. Es complejo observar su figura desde afuera sin juzgarla: a primera vista, tenemos a un funcionario que graba con su dron una plantación de marihuana y a una edil que, en vez de felicitarlo e instarlo a denunciar el hecho, prácticamente se enoja, lo reta y le llama la atención. Esa es la impresión que queda hacia afuera al escuchar el audio.

Ahora bien, si analizamos el fondo del asunto y nos damos cuenta de que estos hechos ocurrieron hace seis meses y de que efectivamente no hubo una denuncia formal, nos encontramos ante una trama que da pie para calificarla desde una "narcoalcaldesa" hasta para escribir el mejor guion de una serie al estilo Netflix.

Sin embargo, también puede haber mucha ignorancia por parte de todos los involucrados. Filomena Navia busca erradicar el asentamiento del llamado cerro 28 de Marzo para construir un parque; sin embargo, quienes habitan ese lugar están estigmatizados, y ahora lo están aún más con este registro audiovisual. Para ella, quizás era más importante ganarse la confianza de sus vecinos antes que generar una denuncia. Así lo dejó entrever en la conversación que sostuvo con nuestro medio.

Lamentablemente, en su rol de autoridad, ella no solo debió denunciar, sino al menos ocuparse de que esta información llegara a las policías y a la Fiscalía. De hecho, tras la emisión de nuestro programa de este miércoles —donde reunimos a los involucrados de esta trama—, la propia Contraloría General de la República emanó un oficio en el que pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por el caso de las plantas de marihuana detectadas por el funcionario.

Pero aquí también podríamos estar frente a la punta de un iceberg de una realidad que afecta no solo a los pueblos chicos, sino también a las ciudades más grandes. Resulta muy cierto lo que afirmó Jorge —quien grabó y operó el dron— en nuestra entrevista: que todos saben dónde se vende droga, llegando a nombrar lugares específicos. Y es una realidad: el porteño sabe dónde se comercializa droga y el viñamarino sabe dónde comprar. En verdad, ¿acaso no lo sabemos todos?

No obstante, también existe un profundo miedo a denunciar, impulsado por la ignorancia y el temor a las represalias. Hoy hace falta un mecanismo de mayor solidez que garantice la privacidad de las denuncias y resguarde a quien aporta información, asegurando además que dichos datos sirvan para encarcelar a quienes están detrás de este tipo de tráfico. Nada se gana con denunciar cuando después la justicia deja libre al acusado.

Por otro lado, revelar los audios representaba, sin duda, una enorme oportunidad de venganza política contra la alcaldesa. Eso está fuera de discusión, aunque también habría que investigar qué delito configura el grabar y difundir estas conversaciones privadas. En definitiva, es la punta de un iceberg en el que se entrecruzan la ignorancia, el miedo y la venganza.