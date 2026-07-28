Editorial: Cada vez más precaria la conexión terrestre de Chile con Argentina: el Paso Los Libertadores cumple medio mes cerrado

El pasado 14 de julio se cerró el paso fronterizo Los Libertadores. Al cierre de esta editorial, la principal conexión terrestre entre Chile y Argentina acumula prácticamente medio mes sin tránsito de ningún tipo, lo que ha comenzado a generar preocupación en el sector productivo de ambos países.

Frente a este escenario, la gerente general de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso, Marcela Pastenes, advirtió que la situación ya está afectando el funcionamiento de las cadenas logísticas y elevando los costos de las empresas. Por su parte, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta), Iván Mateluna, acusó la falta de un protocolo claro para enfrentar una crisis de esta envergadura.

Por ahora, una solución rápida está lejos de concretarse durante la semana. En primer lugar, debido al arribo de un nuevo sistema frontal este fin de semana; a ello se suma que actualmente existen entre cuatro y cinco metros de nieve acumulados en la ruta. Para despejar el camino se requerirán al menos diez días más, por lo que no es descabellado prever que el paso fronterizo permanezca cerrado un mes entero.

En el lado chileno no hay camiones esperando cruzar hacia Argentina; no obstante, al otro lado de la cordillera se calcula que hay al menos 1.500 camiones aguardando para llegar a su destino. Muchos de ellos, incluso, ya han iniciado marcha hacia nuestro país a través de otros pasos como Jama, Pino Hachado y Cardenal Samoré.

La dura y helada realidad que hoy vivimos con esta desconexión entre Mendoza y Los Andes no existía, por ejemplo, en 1910. Fue en ese año cuando se inauguró el llamado ‘’Tren Trasandino’’, el cual no solo movilizaba carga entre ambas naciones, sino que también ofrecía un servicio de pasajeros. Sin embargo, todo se interrumpió en 1984, cuando una gran avalancha de nieve y rocas en el sector chileno destruyó las vías, las cuales nunca fueron reparadas durante la dictadura militar; período en el que, además, dejó de operar el tren Valparaíso-Santiago, marcando un momento histórico en el que se le puso la lápida al ferrocarril en Chile.

Hoy en día, la verdadera alternativa y solución pasa por la construcción del denominado corredor bioceánico, el cual contempla un túnel ferroviario de alta capacidad con una inversión estimada en 9.600 millones de dólares. Su ejecución tardaría unos cuatro años y conectaría Uspallata con Los Andes, permitiendo además el desarrollo portuario en la comuna de La Ligua con un centro nodal en Longotoma.

Lo que parece un sueño debería ser hoy una meta prioritaria: Chile no puede permitir que su principal frontera permanezca paralizada por las inclemencias del tiempo. Se está perdiendo una oportunidad única de avanzar y se cede terreno ante otros países. Ahora más que nunca se debe trabajar en esta megaconexión que nos garantice un tráfico los 365 días del año con nuestros vecinos, literalmente, llueva o truene.