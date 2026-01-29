Editorial: ¡Atento, atento! Gobernador Rodrigo Mundaca: “¿Estay o no estay?”

Si no está en alguna campaña, está de candidato, sino está de candidato, está pensando en serlo en 4 años, si no está de vacaciones, está con licencia, si no está con licencia está con permiso, no sabemos cómo lo hace Rodrigo Mundaca para lograr desentenderse de las tareas para lo cual está contratado.

Sí, contratado, porque le guste o no Mundaca es un empleado público, que ejerce una función pública que es liderar el gobierno regional recibiendo una remuneración mensual bruta de ocho millones y medio de pesos, más una bonificación de 500 mil pesos. Es decir, anualmente gana más de 100 millones de pesos, y en todo su periodo prácticamente medio millón de dólares.

Y adivinen qué… se da el lujo de no recibir a un alcalde de una de las comunas más grandes y más importantes de la región como lo es Villa Alemana.

Definitivamente Mundaca tiene del año que le pidan, lo preocupante es que pase lo que pase lo tendremos por los próximos años siendo la mayor figura regional. Al menos hasta enero del 2029.

Ahora existe una fórmula también para sacarlo antes del cargo: una acusación por notable abandono de deberes, esto se basa en el incumplimiento grave de las obligaciones legales y constitucionales del cargo, para ello existen iniciativas para establecer formalmente estas causales a través de acusaciones constitucionales, las cuales pueden ser impulsadas en el Senado.

Pero ¿da para acusar de notable abandono de deberes al Gobernador por no atender a un alcalde? Lo concreto es que no solo no atiende al alcalde Nelson Estay de Villa Alemana, el propio edil en entrevista con nuestro medio relató que lo mismo sucedería con otras primeras autoridades comunales de la región, teniendo en cuenta que las problemáticas que solo Villa Alemana enfrenta son complejas y que obviamente necesita el apoyo político del Gobernador.

La crisis del transporte y la precaria puesta en marcha del Hospital de Marga Marga son alguno de los temas que le gustaría tratar con la máxima autoridad a su alcalde. Este portazo que hace Rodrigo Mundaca al edil es también un portazo a toda la comunidad de Villa Alemana, a todos los que incluso votaron por él.

Definitivamente Rodrigo Mundaca actúa como una especie de “reyezuelo”. No solo no tiene humildad, sino que ya perdió hasta la vergüenza. No tiene a la región como su prioridad, la prioridad son sus propios intereses, y sobre todo su delirante futuro político. Hasta el propio Presidente Boric fue notificado de los planes a futuro que tiene él mismo. Pero para la región nada. Ni siquiera hay tiempo para recibir a un alcalde quien lleva, al menos, 8 meses golpeando la puerta.

Como él mismo lo dijo, hay que llamar a Faúndez. Pero no aquel icónico personaje del celular de hace 20 años, porque claramente él sí era eficiente y eficaz, este otro Faúndez ya debe estar pensando en su propia campaña, porque, aunque no lo crea, Mundaca ya definió quien lo va a reemplazar mientras él llega a La Moneda. Ufff, delirios del poder. ¿Estay o no estay Mundaca?