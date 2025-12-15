Editorial: Ahora a trabajar Presidente… estaremos atentos

Fue el año 1996 cuando José Antonio Kast enfrentó su primera elección. En aquel año, tras ingresar a la UDI, es electo Concejal de la comuna de Buin en la Región Metropolitana tras salir segundo en aquella elección cuando no existía una papeleta aparte en la municipal. Todos iban como candidatos a la alcaldía.

Desde ese momento su carrera política fue en ascenso. Se transformó en diputado el año 2002 por el distrito 30 que en ese entonces agrupaba las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo. En esa ocasión fue electo con la primera mayoría para el período parlamentario 2002-2006.

En su reelección se enfrentó al actor de teleseries Ramón Farias, quedando segundo en aquella oportunidad. En diciembre del 2009 fue por tercera vez electo diputado en el mismo distrito, completando así 12 años de parlamentario.

Luego de aquellos 4 años en su último período como diputado de Buin decide aventurarse como precandidato al Senado por Santiago Oriente, pero baja su candidatura en favor del ex Ministro Laurence Golborne y decide ser candidato por el distrito 24 de La Reina y Peñalolen.

Así se cumplen 16 años en el parlamento hasta que ocurre su divorcio político con la UDI, y comienza a planificar su llegada a La Moneda, estamos hablando del año 2015, exactamente 10 años atrás.

Fue en septiembre de ese año cuando él tiene intensiones de participar de las primarias de Chile Vamos, unos meses más tarde, en mayo del 2016 renunciaría definitivamente al partido que lo vio nacer y comenzó a recolectar firmas para presentarse en forma independiente a La Moneda. En la primera vuelta de la elección presidencial de aquel año, obtuvo el cuarto lugar con el 7,93 % de los votos; en las encuestas, marcaba entre el 2 y el 3%.

Cuatro años después vuelve a intentarlo. Ahora venía más preparado, había creado no solo Ideas Republicanas, sino que además inscribió en el Servel el Partido Republicano. Esta vez, aquel 21 de noviembre del 2021, Kast logró pasar a la segunda vuelta obteniendo la primera mayoría, su contrincante sería Gabriel Boric.

La historia desde ese momento hasta la noche de este 14 de diciembre del 2025 ya está mas fresca en nuestra mentes. Es un largo camino el que recorrió Kast para que, el próximo 11 de marzo del 2026, se transforme definitivamente en Presidente de la Republica, además llegará a gobernarnos como el mandatario con mayor cantidad de votos en la historia del país.

Hoy solo resta trabajar. Comenzar a cumplir cada una de las expectativas que él creó en los más de 7 millones de chilenos que decidieron este domingo marcar su opción en el voto. Para eso deberá construir un equipo que debe estar a la altura. No pueden llegar los familiares de, no pueden estar los cuoteos políticos presentes, deben estar los mejores y será justamente ese el rol que, al menos desde esta tribuna, esperamos contribuir al bienestar de un Chile que comienza una nueva etapa. Estaremos atentos y vigilantes, ahora a trabajar Presidente… por este largo país que espera con ansias aquella “fuerza del cambio”.