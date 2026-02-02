Editorial: A dos años del Megaincendio, Chile aún no sabe reconstruir ni menos responder a una catástrofe

No se trata si el Gobierno es de derecha o de izquierda, se trata del rol del Estado. Hoy, a dos años de la última catástrofe vivida en Quilpué y Viña del Mar, donde 138 personas perdieron la vida, aún no sabemos reconstruir en el país, ni menos sabemos responder rápida y eficazmente a una catástrofe.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el proceso alcanza cerca de un 45% de avance si se consideran viviendas ya entregadas y otras en ejecución. Sin embargo, en números duros, de las casas destruidas por el fuego solo 452 han sido completamente reconstruidas, lo que equivale a un 10,3% del total. A ese número se le deben sumar otros 781 hogares que actualmente están en obras, dentro de un universo de 2.866 subsidios ya asignados.

Pero la realidad es que Viña del Mar y Quilpué ha vivido además un proceso de discriminación por parte del Minvu hacia los afectados del megaincendio, por diferentes motivos, la denominación de hábiles e inhábiles deja una sensación de frustración en muchas familias que, a más de dos años, ni siquiera tienen aquel “papel” del subsidio.

Hoy toda la expectativa está puesta en el próximo Gobierno de José Antonio Kast, que se inicia el 11 de marzo y que tiene como figura en la primera línea a Iván Poduje, quien tendrá una doble tarea con lo sucedido en el sur del país, y es todo un desafío ver la forma en que se enfrentará una reconstrucción que se espera con ansias, y quizás el mayor punto comparativo entre Boric y el futuro Kast estará justamente ahí.

Ahora cuando uno habla de reconstrucción apunta directamente al Ministerio de Vivienda o al Serviu, pero lo concreto que como hoy funciona el país son tres las directrices que se cruzan en un proceso como este. El Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social, y el de Vivienda. Por eso quizás ha sido tan poco operativa y resolutiva la reconstrucción en nuestra región a dos años de la catástrofe.

No es menor que de una vez por todas el país instaure una forma de enfrentar una catástrofe que sea una visión país y que no dependa de quien Gobierne. Hoy no tenemos una institucionalidad que le permita al gobierno de turno acudir en forma rápida a socorrer a nuestros compatriotas que sufren de un terremoto, un tsunami, un incendio o una inundación.

La tarea del Estado hoy será doble, primero la reconstrucción en si, pero por segundo lado y es aquí donde debe entrar el poder lesgislativo, es darle un nuevo cuerpo ya sea al Senapred mismo, o bien a una nueva instancia para que exista un modelo estándar que nos permita actuar más rápido y que no volvamos a repetir escenas como la que hemos vivido en Viña del Mar y Quilpué a dos años de la mayor catástrofe que hemos sufrido en nuestra región desde el terremoto de 1985.

Hoy la tarea está clara para Kast y su gobierno, pero también para los futuros senadores y diputados. Generar la instancia para que como país aprendamos a reconstruir y socorrer en el menor tiempo posible a los afectados por catástrofes naturales que como sabemos no tenemos conocimiento cuándo van ocurrir, solo sabemos que debemos estar preparados.