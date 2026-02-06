Editorial: A dos años del adiós del último líder de la derecha

El 6 de febrero del año 2024 es una fecha que pasó a la historia de nuestro país. Aquel día, en una lluviosa tarde en el Lago Ranco, murió el último líder de la derecha chilena, el ex Presidente Sebastián Piñera.

Si bien se dio a conocer en el ámbito de los negocios, fue la política y el servicio público su mayor obsesión. Nadie puede negar que sí hubo un chileno que amó a su patria fue justamente Piñera. Un hombre que sirvió al país dos veces como Presidente, y que dejó un legado que difícilmente se podrá olvidar, partiendo por el histórico rescate a los 33 mineros en el norte del país, su manejo del estallido social y por sobre todas las cosas la manera que enfrentó la pandemia del coronavirus.

Fue dura, y quizás injustamente criticado por quien en marzo próximo asumirá como Presidente. José Antonio Kast fue uno de sus mayores críticos, y a su vez, en su minuto incluso, podríamos hablar de una deslealtad sobre todo cuando sucedió el episodio del estallido social. Piñera, a un mes de su muerte, fue crítico con Kast, y lo culpó directamente por el fracaso de la segunda convención constitucional, donde Republicanos y Chile Vamos eran mayoría.

La historia, y quizás el futuro del país el próximo 11 de marzo sería totalmente distinto si hace dos años el destino le hubiera dado otra oportunidad al inquieto Sebastián. No era utópico que el fuera electo por tercera vez Presidente, de hecho su partida generó un vacío en el poder de la derecha chilena, que difícilmente ha podido ser llenado, y cuya tarea justamente es lo más difícil que tiene José Antonio Kast.

Hoy, a dos años de su partida, el país espera expectante un tercer gobierno de derecha tras la vuelta de la democracia. Por primera vez, ese gobierno de derecha no será guiado por Piñera, sin embargo en la sola elección del gabinete se puede apreciar como, tras su partida, sigue siendo un referente Sebastián. Son varios los estilos, e incluso los nombres que se repiten, nos recuerda la primera vez que Piñera llegó a La Moneda. Más técnico que político.

En la actualidad, Chile recuerda al hombre que le cambió las jubilaciones a millones de personas, a quien promulgo la ley de matrimonio igualitario, quien nos consiguió a todos las chilenas y chilenos una vacuna contra el coronavirus, quizás no solo fue el último líder de la derecha sino que también uno de los chilenos que mayor contribuyó a cambiar la forma que tenemos como país de enfrentar el futuro, reconstruyó un país después del mayor terremoto y tusunami con una resiliencia digno de su estilo, y sin duda le devolvió la esperanza al mundo cuando rescató a los 33 mineros. ¿Tendremos otro Piñera en nuestra historia? Esperemos que existan muchos más, Chile sería sin duda un campeón mundial.