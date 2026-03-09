Alcaldesa de Quinta Normal confirma protección para ella y funcionarios tras hallazgo de cadáver frente a su casa

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, luego de reunirse este lunes con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó medidas de protección personal para ella y trabajadores municipales tras el hallazgo de un cadáver frente a su casa.

“Han sido días difíciles, sí. Hoy día difícil en materia personal, familiar, de los vecinos y vecinas”, expresó Delfino quien agradeció el apoyo que ha recibido de colegas alcaldes y alcaldesas, al igual que de vecinos de la comuna y del mismo ministro Cordero, así como del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Lo más importante es que se pueda investigar lo que ocurrió. Evidentemente, es grave que se haya encontrado un cuerpo, un cadáver, una víctima afuera de mi domicilio”, dijo Delfino en sus primeras palabras.

La alcaldesa explicó que “nos vamos a coordinar durante el día en materia de la protección personal mía, pero también de funcionarios y funcionarias. Ayer, fueron los funcionarios y funcionarias de la Dirección de Aseo quienes encontraron el cadáver. Para nosotros también es importante que pueda haber algún acompañamiento (para los trabajadores del municipio)”.

Consultada sobre si habrá un punto fijo, Delfino tampoco lo confirmó ni lo descartó. Más bien, según sus palabras, prefirió mantener la discreción.

La edil de Quinta Normal descartó amenazas previas al hallazgo y también posteriores a los hechos, aunque paralelamente reconoció que en el municipio tiene “un trabajo en materia de seguridad bastante potente”.

Y lo detalló con la disminución de los homicidios a la mitad en su comuna, el desalojo de campamentos y la destrucción de más de 10 casas asociadas a delitos e incivilidades.

“Esto no nos amedrenta, sino que, al revés, consolida finalmente un trabajo que debemos seguir haciendo en materia de seguridad por los vecinos y vecinas de Quinta Normal”, manifestó.

La alcaldesa recalcó la gravedad de lo ocurrido, enfatizando que se trata de un hallazgo en la comuna donde también es vecina. Por lo tanto, apuntó a la relevancia de investigar y esclarecer los hechos.

Delfino sostuvo que prefiere no señalar de quiénes sospechan, pues ese detalle es materia de la investigación de la PDI y la Fiscalía. En lo que se refiere a las policías, agradeció a la PDI y a Carabineros por su trabajo en el sitio del suceso durante el pasado domingo.

Y agregó que es relevante “que las instituciones funcionen. Es decir, que la Fiscalía y las policías investiguen”. Todo esto en reacción a un dato de que más de 30 alcaldes han sido amenazados en el último año.

Delfino explicó que, aunque hay una unidad policial cerca de su domicilio, con patrullajes constantes, no se percataron del hecho porque "era una caja que uno pudiese a simple vista pensar que era basura".

"Hemos avanzado (en el control y patrullajes policiales), pero no es suficiente; hoy día me pasó a mí, podría haberle pasado a cualquier vecino y vecina de la comuna. Por lo mismo, tenemos que seguir trabajando, combatiendo todo tipo de crimen, desbaratando bandas y abordando todo tipo de delitos", finalizó.

PURANOTICIA