Zizou Bergs recuerda incidente con Cristian Garin y revela que recibió “400 mil mensajes de chilenos” tras la polémica en Copa Davis

A pesar de que ya han pasado casi nueve meses de la polémica donde Zizou Bergs chocó a Cristian Garin y lo golpeó en el rostro con la parte de su hombro, en la serie de Copa Davis en Bélgica, el tenista europeo sigue recordando el episodio.

En conversación con De Afspraak - VTR Max, el belga se refirió al incidente y reconoció que le afectaron los mensajes que le enviaron los fanáticos chilenos en redes sociales.

"El estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco. Él se tumba y entonces no quiere seguir jugando, dice que no se siente bien y se va de la cancha. La victoria es mía y Bélgica gana el enfrentamiento para clasificarse a octavos de final", rememoró el 41 del ranking ATP.

Sobre los mensajes que recibió tras el incidente, sostuvo: "Posterior al partido, abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetas: '¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?', en dos días recibí 400 mil".

"Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo", añadió.

Por último, explicó por qué esperó tantos meses para referirse al incidente que tuvo con Garin: "Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara".

