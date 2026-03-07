O'Higgins se acordó de ganar en el torneo y privó a la UC de lograr el liderato

Con un gran marco de público en el estadio Codelco El Teniente, O'Higgins dejó atrás el desgaste de las última semanas y se impuso por la cuenta mínima a una Universidad Católica que no pudo aprovechar la oportunidad para saltar a la cima de la Liga de Primera.

Tras su sufrida victoria sobre Deportes Tolima para tomar ventaja en la serie por la tercera fase de Copa Libertadores, la escuadra celeste tenía la obligación de ganar este sábado para recuperar terreno en el certamen local después de tres derrotas consecutivas que estancaron al equipo en la mitad de la tabla.

La UC, en tanto, llegaba al compromiso luego de vencer en un reñido compromiso a Ñublense y, con la caída de Deportes Limache a manos de Everton, tenía una chance inmejorable para convertirse en único líder del certamen por encima de un Colo Colo que había vencido a Audax Italiano.

Pese a que el dueño de casa optó por un once alternativo pensado en el choque de vuelta con Tolima en Colombia, igualmente se las ingenió para mantener a raya al conjunto precordillerano y estuvo a nada de abrir la cuenta en el minuto ocho, pero entre el portero Vicente Bernedo y Tomás Asta-Buruaga evitaron el tanto de Francisco González.



Aunque a partir de entonces los cruzados fueron lentamente equiparando las cargas en el encuentro, de todas maneras fueron los rancagüinos quienes dieron el primer golpe. González mandó un centro tras un veloz contragolpe y el balón llegó hasta Bastián Yáñez, quien le cambió la dirección con un zurdazo y adelantó a los dirigidos por Lucas Bovaglio.

Andrés San Martín, entrenador que reemplazó al suspendido Daniel Garnero, intentó cambiar la suerte del cuadro estudiantil con algunos ajustes en el once, pero los locales no sacaron el pie del acelerador y mantuvieron la presión sobre el marco defendido por un Bernedo que pasó más de un susto.

La visita se acercó tibiamente a la igualdad con aproximaciones hasta que en la agonía el guardameta Omar Carabalí le negó el gol a Matías Palavecino en un tiro libre (90+5'), y el combinado de la Sexta Región terminó abrochando un revitalizante triunfo para enmendar el rumbo en la competición.

De esta manera, el Capo de Provincia subió hasta el octavo lugar con nueve puntos, apenas uno por debajo del elenco capitalino, que se quedó con las ganas de superar en la tabla a Colo Colo (primero con doce unidades) y arrebatarle el liderato del torneo.

Ahora, O'Higgins deberá preparar el partido de vuelta por Copa Libertadores, agendado para el miércoles a las 21:30, mientras que el próximo lunes visitará a Unión La Calera desde lasa 18 horas. Por su parte, Universidad Católica recibirá a Everton en el Claro Arena a las 20:30.



O'Higgins

Omar Carabalí; Benjamín Rojas, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez (Leandro Díaz, 74'); Felipe Ogaz, Juan Leiva (Martín Sarrafiore, 61'), Francisco González (Benjamín Schamine, 61'); Joaquín Tapia (Felipe Faúndez, 74'), Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 45'), Bastián Yáñez. (DT: Lucas Bovaglio)

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga (Bernardo Cerezo, 66'), Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Jhojan Valencia (Clemente Montes, 45'), Gary Medel, Jimmy Martínez (Alfred Canales, 66'); Vicente Cárcamo (Matías Palavecino, 45'), Fernando Zampedri, Justo Giani (Martín Gómez, 86'). (DT: Andrés San Martín)

Árbitro: Juan Lara

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

PURANOTICIA