Zamorano habló sobre futuro de Fernando Ortiz en Colo-Colo y dichos de Esteban Pavez sobre la UC

Iván Zamorano se alista para disputar este sábado el evento Rojo Histórico, partido amistoso conmemorativo por los 25 años de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

En la previa, el ex goleador y capitán de la Selección chilena habló sobre el futuro de la Roja y ahora lo hizo para referirse a Colo-Colo, club de sus amores y en el cual se retiró en 2003.

Consultado sobre las dudas en torno a la continuidad del entrenador Fernando Ortiz, "Bam Bam" sostuvo que "lo conocía hace muchísimo tiempo. Creo que es un tipo muy serio, muy profesional, es un señor. Trabaja muy bien y siempre digo que él le puede hacer muy bien a Colo Colo. Creo que llegó en un momento a lo mejor que Colo-Colo no estaba en buenas condiciones, pero poquito a poco ha demostrado con creces su valía. No sé qué es lo que piensa la directiva de Blanco y Negro, pero me parece que cuando termine el campeonato se verá si va a tener otra oportunidad o no".

"Desde el punto de vista personal y porque lo conozco, creo que le puede hacer muy bien a Colo Colo. Es un tipo que se maneja muy bien, tiene un gran grupo de profesionales y cambiando algunas cosas, desde el punto de vista de plantel, creo que se puede armar algo sumamente interesante para tratar de pelear lo que siempre ha peleado Colo-Colo. Colo-Colo tiene que volver a ser protagonista, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional", añadió.

Además, el ex artillero del Real Madrid se refirió a los polémicos dichos de Esteban Pavez de que Universidad Católica es la mejor institución de Chile: "No sé en qué momento estaba Esteban, pero está viviendo un momento muy difícil en Colo Colo. De pasar a ser el capitán indiscutible, a no ser citado, creo que debe doler mucho. Y creo que esas palabras vienen un poco al reflejo del dolor que él siente al no jugar, al no llevar la capitanía de Colo-Colo. Para mí Colo Colo es lejos la mejor institución de Chile, lejos es el equipo más popular de Chile, entonces yo creo que a veces algunas declaraciones vienen precedidas de algún dolor en el corazón, algún dolor que uno tiene".

"Más que hablar de picado, yo lo conozco, es un gran chico, pero a veces algún dolor hace decir cosas que no son la realidad. A mí me gusta siempre escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo, porque Colo-Colo así es. La situación que él está viviendo en Colo-Colo viene un poco a reflejar esas declaraciones", sentenció Zamorano.

PURANOTICIA