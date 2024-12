Zamorano dice que Figueroa, Vidal y Sánchez están "dentro del top 5" de los mejores jugadores de la historia de Chile

¿Quién es el mejor futbolista chileno de la historia? Esa es una pregunta que por mucho tiempo ha generado debate en el mundo del balompié nacional.

Ahora, Iván Zamorano entró en el tema al ser consultado, pero sin entregar una respuesta certera.

"A mí no me gusta hablar mucho de quien es el más grande, de hecho no me gusta hablar ni de mí tampoco. Chile ha tenido enormes jugadores que han marcado una etapa muy importante, estamos hablando de Sergio Livingstone, Jorge Toro, Leonel Sánchez en el Mundial del 62 o la etapa del 60", comenzó diciendo en TNT Sports.

"Después Caszely, Elías Figueroa, luego la época mía con Marcelo (Salas), después Alexis Sánchez y Vidal, Chile siempre ha tenido grandes jugadores, ahora elegir al más grande ¿Cómo lo dimensionas?, ¿por los títulos ganados?, ¿por el legado que dejó como jugador o ser humano?, hay muchas formas de medirlo y eso va en los gustos de cada uno", añadió el excapitán de la Selección chilena.

Luego, comentó: "Para mí Elías (Figueroa), para mí Arturo (Vidal), el propio Alexis (Sánchez) están dentro del top 5, pero elegir a uno teniendo a enormes jugadores en Chile, creo que lo más importantes que disfrutamos de todos. Yo disfruté de Elías, yo lo disfruté al máximo, para mí fue enorme y grande, a Arturo hasta día de hoy lo disfrutamos con su liderazgo y capacidad que tiene dentro de la cancha, siempre está ahí, para que decir Alexis".

Por último, Zamorano sentenció que "así hay un montón de otros jugadores, el mismo Claudio Bravo, Marcelo Salas, hay muchos jugadores que marcaron una etapa importante y otros, que no solamente por títulos ganados o partidos por la selección, sino que también han dejado un legado, no solo de lo futbolístico, sino que también de lo humano, el camino a seguir, eso es lo que tú tienes que hacer, cuando tú entregas ese legado, ese mensaje a un montón de gente, también entras en la vitrina de ser el mejor".

