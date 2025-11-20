Zaldivia expresó su deseo de que Álvarez siga siendo el DT de la U: "Este proceso si continúa puede ser muy exitoso"

Universidad de Chile ha vivido una irregular temporada 2025, donde pasó de pelear por el título de la Liga de Primera y la Copa Sudamericana, a solamente salvar el año con una clasificación a un torneo internacional de cara al próximo años.

Pese a todo eso, Matías Zaldivia, quien se ha convertido en uno de los referentes del plantel azul, aseguró esta campaña fue de más alegrías que tristezas.

"Hasta el momento ha sido un gran año. Hicimos una buena Copa Libertadores y Sudamericana, donde por distintos motivos no pudimos jugar la final. En el campeonato en los últimos resultados nos alejamos de ser Chile 2. Pero si logramos la entrada a la Copa Libertadores será un año muy positivo", expresó el defensa del conjunto estudiantil en conversación con ESPN.

Además, complementó su balance señalando que "más allá de haber logrado solo la Supercopa contra Colo-Colo, fue un logro importante y con una diferencia muy importante. Han sido dos años muy positivos. Se han hecho cosas importantes. Está la espina con el Campeonato Nacional, pero ganar un título por año es bueno para la institución".

Por último, Zaldivia envió un mensaje a la dirigencia de Azul Azul para sellar la renovación del técnico Gustavo Álvarez de cara al 2026: "Este equipo de la mano de Gustavo gusta mucho. Este proceso si continúa puede ser muy exitoso".

