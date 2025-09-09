Wilmer Aguirre recuerda polémico duelo ante la U en 2010: "Siento que nos robaron"

Universidad de Chile sigue en carrera en la Copa Sudamericana 2025, pues la Conmebol decidió descalificar a Independiente de Avellaneda y que los azules avanzaran tras los graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América.

Ahora, el conjunto estudiantil enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final del torneo internacional, rival con el que volverá a medirse en un certamen foráneo tras el recordado duelo por la Copa Libertadores 2010, donde la U eliminó al elenco "íntimos" con un polémico gol de Felipe Seymour.

Y un ex delantero del equipo peruano en esa ocasión como es Wilmer Aguirre recordó aquel cotejo y anticipó que será una revancha.

"Es una revancha, que me dan ganas de jugar. Fui partícipe de ese partido y yo siento que nos robaron", sostuvo en conversación con TNT Sports.

"Esperemos que Alianza pueda seguir avanzando y marcando historia en el fútbol internacional, que por ahí nos está faltando. Es una Alianza renovado, con muchas ganas de seguir avanzando y, por qué no, vernos en una final internacional", añadió.

Consignar que Universidad de Chile y Alianza Lima disputarán la ida en Perú el jueves 18 de septiembre, mientras que la vuelta se desarrollará el 25 del mismo mes en Coquimbo.

