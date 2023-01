Williams Alarcón y su buen presente en U. La Calera: "Me dieron todo lo que no me dio Colo-Colo"

Williams Alarcón, volante de Unión la Calera, se refirió a su presente en la quinta región, asegurando que durante la temporada recién pasada, su actual club le ofreció mucho más que Colo-Colo, institución que lo formó como futbolista.

El mediocampista tuvo una buena temporada defendiendo los colores del elenco calerano durante el 2022, club al que llegó en calidad de préstamo desde el Monumental, algo que le valió nominaciones a la selección chilena.

Su buen rendimiento provocó que la escuadra "cementera" quisiera ejercer la opción de compra que venía incluida en el préstamo del jugador, por lo que no retornará a Pedrero en busca de revancha.

En ese sentido, Alarcón remarcó que "el año pasado tuve una buena temporada, Calera me dio todo lo que no me dio Colo-Colo. Estoy muy feliz acá, se concretó la opción de compra que quería, estoy pensando en el partido de mañana".

"Mi sueño siempre ha sido jugar en Europa, pero mi presente está en Calera", señaló el volante, en horas previas al partido que su escuadra disputará este viernes a las 20:00 horas, ante San Luis de Quillota, su clásico de la región.

Finalmente, el mediocampista confesó que "mis cambios en el juego estuvieron sujetos a tener minutos, sumar te hace tener mayor confianza, querer siempre estar, eso es primordial para un jugador".

PURANOTICIA