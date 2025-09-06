Wanderers se alejó de la disputa por la cima tras caída ante San Luis

San Luis y Santiago Wanderers no se dieron tregua en el estadio Lucio Fariña Fernández, recinto que fue testigo de un verdadero partidazo entre ambos equipos, el cual terminó en victoria para los quillotanos por 3-2, alejando a los caturros de la lucha por la punta de la Liga de Ascenso.

El cuadro porteño tomó la delantera a los 23 minutos gracias a un cabezazo preciso de Sergio Felipe. Sin embargo, el dueño de casa no tardó en responder y emparejó las cifras a través Martín Carreño (25').

Parecía que el duelo terminaría igualado, pero cerca del final Renato Tarifeño (78') y Nicolás Molina (81') pusieron por delante a los locales. John Valladares descontó en los 87', no obstante, fue insuficiente para cambiar la suerte de los pupilos de Domingo Sorace.



De esta manera, el elenco canario cortó su mala racha de cuatro duelos sin ganar y se instaló en la novena ubicación con 32 unidades. La escuadra verde, en tanto, se estancó en el tercer puesto con 38 unidades, cuatro menos que el nuevo líder de la categoría.

Hablamos de Universidad de Concepción. El Campanil derrotó por la cuenta mínima en calidad de forastero a Rangers para superar en la tabla de posiciones a Deportes Copiapó.

El joven volante Jeison Fuentealba convirtió el único tanto de la jornada, decretando la victoria que catapultó a los penquistas hasta el primer lugar con 42 positivos, dos por arriba del León de Atacama. Los piducanos, en tanto, no se movió del décimo escalón (30).

En la próxima jornada, Universidad de Concepción visitará al colista Santiago Morning, San Luis hará lo propio ante Curicó Unido, Rangers recibirá a Unión San Felipe y Santiago Wanderers se verá las caras con Deportes Santa Cruz.

PURANOTICIA