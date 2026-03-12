Jonathan Villagra explica cómo lidia con la presión en Colo-Colo: "Uno tiene que saber que te van a escribir de todos lados"

Transcurridas seis fechas, Colo-Colo se ubica como solitario líder de la Liga de Primera y el próximo lunes recibirá a Huachipato en el estadio Monumental en busca de mantenerse en la punta del certamen.

Bajo ese contexto, Jonathan Villagra anticipó en conferencia de prensa el cotejo frente al elenco acerero en el reducto de Macul.

"Será un rival difícil, pero nosotros saldremos a proponer nuestro juego. Estaremos de local, con nuestra hinchada. Lo principal es salir a ganar, que el equipo se vea bien y que la gente disfrute. Los equipos se nos vienen a meter atrás, entonces hay que trabajar un poco más la parte ofensiva e intentar abrir el cerrojo defensivo del rival. Buscaremos eso para tratar de ganar el partido", expresó el zaguero.

Además, el ex Unión Española se refirió a su buen presente en los albos, donde se ha consolidado como titular después de una irregular temporada pasada: "Yo soy bien autocrítico y sé cuando mi nivel está bajo, pero esto se mejora con trabajo y esfuerzo, saber que no lo hiciste bien y tratar de revertirlo en la semana siguiente. La confianza también es importante. Trato de ir mejorando partido a partido".

Consultado sobre cómo afronta los cuestionamientos y la presión, sostuvo que "hay que aceptar las críticas, aunque a veces se pasan en los comentarios. Pero uno en Colo-Colo tiene que saber que la presión es así, que te van a escribir de todos lados. Colo-Colo es el número 1 de Chile, así que los hinchas siempre van a querer que el club esté en lo más alto".

Por último, Villagra destacó a Arturo Vidal en el sistema defensiva del "Cacique": "Arturo te da seguridad, te ordena, es un líder positivo. Te sientes seguro cuando lo tienes al lado durante el partido. Con Joaquín (Sosa) es lo mismo. Todos tenemos que rendir y estar al mil, porque estamos en Colo-Colo".

PURANOTICIA