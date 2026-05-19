Vuelven los visitantes: Gobierno autoriza el regreso de hinchadas rivales a los clásicos del fútbol chileno

Los hinchas de los clubes grandes del fútbol chileno recibieron una señal positiva este lunes, luego de que el Gobierno anunciara el regreso del público visitante a los clásicos del balompié nacional.

La medida fue abordada en una reunión convocada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, en la que participaron dirigentes de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

En ese contexto, el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, abordó las dudas respecto a si el Claro Arena está en condiciones de recibir a las barras de Colo-Colo y la U.

"Sí, por supuesto. El estadio pasó por procesos de acreditación el año pasado y los cumplió sin ningún tipo de problema. Hemos tenido partidos internacionales y fue diseñado para eso. Estamos seguros de que, planificando el regreso de las hinchadas visitantes a todo nivel, lo vamos a poder hacer sin inconvenientes", expresó el directivo en declaraciones reproducidas por radio ADN.

Pareja además recordó el encuentro disputado ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, partido en el que asistieron cerca de dos mil hinchas argentinos sin que se registraran incidentes de seguridad.

"No me cabe ninguna duda, porque esa fue una muestra de que, trabajándolo con tiempo y contando con el apoyo de las autoridades, se logró demostrar que es posible hacerlo. Se requieren más recursos, de todo tipo: materiales, humanos, de los clubes, del Estado y también de las buenas voluntades", sostuvo.

El dirigente, sin embargo, reconoció que los clásicos del fútbol chileno presentan un escenario distinto debido a la histórica rivalidad entre las barras.

"Evidentemente, ese partido tenía una connotación distinta, porque no existe una rivalidad dura entre Boca Juniors y Universidad Católica. Distinto es lo que ocurre entre clubes chilenos, pero esas connotaciones son las que hay que trabajar con anticipación para evitar cualquier problema de seguridad", sentenció Pareja.

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