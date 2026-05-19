Coquimbo recibe a Tolima en busca del liderato de su grupo de Copa Libertadores

Coquimbo Unido vuelve este martes a la acción con un duelo clave por Copa Libertadores. El cuadro "pirata" recibe a Deportes Tolima a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la penúltima fecha del Grupo B.

El conjunto nortino comparte el liderato de la zona con el elenco colombiano, con siete puntos, por lo que en caso de conseguir la victoria quedará como solitario puntero y con un gran pie para clasificar a octavos de final del torneo continental.

El equipo dirigido por Hernán Caputto llega envalentonado tras derribar la semana pasada a Colo-Colo por la Copa de la Liga y luego vencer reciente triunfo a Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

En tanto, el conjunto cafetalero lidera el Grupo B solamente por mejor diferencia de goles tras el contundente 3-0 ante los coquimbanos en Colombia.

Sin embargo, el elenco colombiano llega con una negativa estadística: nunca ha ganado ni convertido goles en Chile en sus cuatro visitas previas.

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