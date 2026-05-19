Presidente de Deportes Limache rompe el silencio tras polémica con el árbitro Héctor Jona: “Le gusta ser protagonista”

Toda una polémica está protagonizando César Villegas con el arbitraje. Resulta que tras la derrota ante Universidad Católica, el presidente de Deportes Limache fue acusado de supuestos comentarios prepotentes hacia el juez Héctor Jona.

El propio timonel del cuadro "tomatero" aclaró los hechos en el estadio Lucio Fariña de Quillota y reveló el "consejo" que le dio al árbitro del compromiso.

"Ya me habían notificado el informe y, de partida, hay un error, porque no fue en el túnel, fue en el pasillo. Yo iba rumbo al camarín para apoyar al equipo en la derrota, que fue dura, ya que no habíamos perdido en Quillota. Entonces nos topamos en el pasillo y le digo: 'Héctor, los protagonistas son los jugadores y no tú', y él viene y me hace unos gestos con la mano que, para mí, no corresponden", dijo a radio ADN.

Luego, prosiguió indicando que "entonces le digo: 'te doy un consejo, retírate, porque estas formas de actuar no le hacen bien al fútbol chileno".

Sobre la reacción del árbitro, sostuvo que "ahí él, entrando a su puerta, me grita de lado a lado. Los guardias lo miraban. Él sí estaba exaltado, prepotente, como es en la cancha, y me dice con amenazas y apuntándome con el dedo: 'Te voy a informar'. Y yo le respondí: 'Hazlo, estás en todo tu derecho'".

Por último, Villegas manifestó que "nosotros ya veníamos con molestias por el actuar de los arbitrajes en los últimos tres partidos. Para mí son errores humanos y no dirigidos, pero sí empañan el trabajo de la semana. Habíamos hablado durante la semana, cuando supimos que arbitraba Jona, que no había que meterse con él, porque le gusta ser protagonista. Les habíamos advertido a los jugadores, estábamos claros con lo que nos íbamos a topar".

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