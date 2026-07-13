¿Vuelve al fútbol chileno? Diego Valdés pierde terreno con Barros Schelotto en Vélez y se acerca a Colo-Colo

Diego Valdés podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Vélez Sarsfield, ya que su regreso al fútbol chileno para convertirse en refuerzo de Colo-Colo tomaría cada vez más fuerza.

De acuerdo con el periodista Facundo Carballo, quien entregó la información en la última edición del programa Vélez 670, el volante chileno ya no figura entre las principales opciones del técnico Guillermo Barros Schelotto, escenario que facilitaría una eventual negociación con el Cacique.

"Hay un nombre que corría muy adelante en la consideración del técnico y hoy lo hace de atrás, no es prioridad para Guillermo Barros Schelotto", comenzó señalando el comunicador.

Luego agregó que "Diego Valdés hoy ya no es prioridad, corre de atrás. Se ve porque Lanzini y Valdés han jugado muchas veces juntos pero en estos amistosos no lo están haciendo".

Carballo también aseguró que el mediocampista tiene la intención de regresar al país y apuntó directamente a Colo-Colo como el club con mayores opciones de concretar su fichaje.

"Hay una intención de Valdés de volver a Chile. El club que podría hacerse cargo de su salario es Colo-Colo con el Tano Ortiz", afirmó.

Finalmente, el periodista sostuvo que la salida del seleccionado chileno dependerá de que llegue una propuesta que satisfaga las condiciones económicas del club argentino.

"Si llega una oferta en los términos que pretende Vélez, para que salga en contra de la deuda y se llega a acuerdo, probablemente sean sus últimas horas como jugador de Vélez", sentenció.

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