Santiago Wanderers vence a Santa Cruz y queda a un punto del líder Cobreloa

Santiago Wanderers dio este domingo un paso clave en la lucha por el liderato en la Liga de Ascenso, venciendo por 3-1 a Deportes Santa Cruz en el estadio Joaquín Muñoz García para quedar a solo un punto del líder Cobreloa.

El Decano abrió la cuenta gracias a un tiro libre perfectamente ejecutado por Leandro Navarro (18') y diez minutos después, los locales se quedaron con hombre menos por la expulsión de Braian Camisassa.

La visita aumentó las cifras por medio de Camilo Ponce en el complemento (47'), Nadir Zeineddin estrechó diferencias en el 57' y poco después, en una decisión sumamente discutida desde el cuadro caturro, el árbitro expulsó a Alexander Dubo, quien acababa de ingresar (65').

No obstante, el conjunto porteño no se complicó y con gol de Vicente Vargas (82') selló el triunfo que le permitió llegar a 32 puntos, apenas uno por debajo de los loínos. El elenco unionista, en cambio, se mantuvo penúltimo con doce unidades, siete por arriba del colista Rangers.

Este miércoles a las 18 horas, Santiago Wanderers luchará por alcanzar los octavos de final de Copa Chile ante Unión La Calera, mientras que el sábado recibirá a San Marcos desde las 15:00. Por su parte, Deportes Santa Cruz enfrentará a Deportes Puerto Montt a contar de las 20:30 del viernes.

PURANOTICIA