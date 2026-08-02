Universidad de Chile tendría acuerdo para fichar al arquero colombiano Jordan García

Universidad de Chile sigue moviéndose en el mercado de pases y tras la llegada del mediocampista argentino Gonzalo Reyna, estaría cerca de abrochar a su segunda incorporación.

De acuerdo con el portal Soy Fiera, medio partidario del Club León de México, los azules tendrían un acuerdo para incorporar a Jordan García, portero colombiano de 21 años que milita en el cuadro esmeralda.

"Las directivas de ambas instituciones pactaron una cesión temporal por 6 meses, que incluye una cláusula exclusiva para prolongar el vínculo por un año adicional según los objetivos cumplidos", apuntaron desde el citado medio.

Asimismo, explicaron en la publicación que la operación responde a la necesidad del combinado azteca de liberar cupos de extranjeros para sumar a un atacante antes de que cierre el periodo de fichajes.

Consignar que hace unos días, también se informó que los universitarios estaban ultimando detalles para el arribo del volante trasandino Tobías Reinhart, proveniente de la Reggiana de Italia.

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