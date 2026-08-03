Wanderers baja el precio de las entradas para su despedida de Copa Chile en La Pintana

Desde las 18:00 horas de este miércoles 5 de agosto, Santiago Wanderers disputará su último partido de la fase de grupos de la Copa Chile.

El elenco caturro enfrentará en el estadio municipal de La Pintana a Unión La Calera, encuentro al que llegan completamente eliminados.

Es por este motivo que la dirigencia verde decidió poner a la venta entradas a precios populares, para que la hinchada pueda acompañarlos en gran número.

De esta manera, tanto la Galería como el sector Andrés tendrán un costo de $5.000.

A través de las redes sociales, los hinchas valoraron la medida, pero pidieron que se repita para el partido ante San Marcos de Arica, válido por el torneo de Ascenso.

Vale recordar que los porteños disputarán su partido final de Copa Chile en La Pintana debido a que el estadio Elías Figueroa será sede de una jornada de atletismo.

PURANOTICIA