Vozinha asegura en su presentación que nunca dudó de fichar en Colo-Colo: "La decisión fue muy clara"

Luego de pasar los exámenes médicos y firmar su contrato, Vozinha fue presentado como nuevo jugador de Colo-Colo.

Y en la sala de prensa del Estadio Monumental, el arquero de Cabo Verde despejó dudas respecto a supuestas ofertas multimillonarias desde Arabia Saudita y el fútbol turco.

"La decisión fue muy clara. Soy jugador de equipo grande, apareció Colo-Colo, el más grande de Chile y no dudé. Quería jugar en un equipo competitivo", manifestó.

El futbolista sensación del Mundial 2026 agregó que "estoy muy agradecido. No lo esperaba (el recibimiento masivo), agradezco a los hinchas por el cariño, no lo esperaba. Con trabajo, quiero devolver el cariño que me han dado".

El caboverdiano aseguró que "es un orgullo estar en un equipo tan grande y competitivo. Soy muy feliz de estar en Chile".

Sobre la cita planetaria, el golero indicó que "para Cabo Verde, el Mundial fue algo muy grande. Competimos con los mejores, dejamos todo para representar a nuestro país de la mejor forma. Fue algo que soñé de niño".

Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, expresó que "nunca estuve nervioso. Teníamos un acuerdo con Vozinha y la demora tuvo que ver con temas personales. Estaba muy tranquilo".

Finalmente, el mandamás de la concesionaria que administra a Colo-Colo adelantó que "abriremos el Monumental para darle la bienvenida a Vozinha".

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